Движение транспорта на участке Кременец - Почаев ограничат из-за аварийного моста до июля

ремонт дороги, спецтехника
Движение транспорта ограничено из-за аварийного моста на участке Кременец — Почаев. / Агентство восстановления

В Тернопольской области движение транспорта по дороге государственного значения Н-02/М-06 будет перекрыто направления Почаева из-за проведения аварийно-восстановительных работ на аварийном мосту. Работы продлятся до 1 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Агентства восстановления".

О перекрытии участка Кременец - Почаев

В Тернопольской области с 18:00 31 марта будет запрещено движение транспорта на участке дороги государственного значения Н-02/М-06 (км 45+402) в направлении города Кременец до Почаева. Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на мосту.

Предварительное обследование моста, проведенное специалистами ГП "Дорожный научно-технический центр", показало, что здание находится в аварийном состоянии (эксплуатационное состояние 5) с максимально допустимой нагрузкой 3,5 тонны. Такое состояние нуждается в срочном ремонте, поскольку создает опасность для участников дорожного движения.

Принято решение провести комплекс работ по восстановлению безопасного движения по мосту. Работы начнутся 31 марта и продлятся до 1 июля.

Водителей призывают внимательно соблюдать новые дорожные знаки и информационные панно, снижать скорость и сохранять безопасную дистанцию во время движения вблизи места работ.

Ранее сообщалось, что на автомобильных дорогах государственного значения Украины продолжаются работы по текущему ремонту дорожного покрытия. В течение 30 марта дорожники восстановили еще 89 тыс. м² покрытия.

Ольга Опенько