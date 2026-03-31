Рух транспорту на ділянці Кременець - Почаїв обмежать через аварійний міст до липня

У Тернопільській області рух транспорту дорогою державного значення Н-02 / М-06 буде перекрито напрямку Почаєва через проведення аварійно-відновлювальних робіт на аварійному мосту. Роботи триватимуть до 1 липня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Агентсва відновлення".

Про перекриття ділянки Кременець - Почаїв

У Тернопільській області з 18:00 31 березня буде заборонено рух транспорту на ділянці дороги державного значення Н-02 / М-06 (км 45+402) на напрямку від міста Кременець до Почаєва. Обмеження пов’язані з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мосту.

Попереднє обстеження мосту, проведене спеціалістами ДП "Дорожній науково-технічний центр", показало, що споруда перебуває в аварійному стані (експлуатаційний стан 5) з максимально допустимим навантаженням 3,5 тонни. Такий стан потребує термінового ремонту, оскільки створює небезпеку для учасників дорожнього руху.

Прийнято рішення провести комплекс робіт із відновлення безпечного руху мостом. Роботи розпочнуться 31 березня і триватимуть до 1 липня.

Водіїв закликають уважно дотримуватися нових дорожніх знаків та інформаційних панно, знижувати швидкість і зберігати безпечну дистанцію під час руху поблизу місця робіт.

Раніше повідомлялось, що на автомобільних дорогах державного значення України тривають роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Протягом 30 березня дорожники відновили ще 89 тис. м² покриття.