ЕБРР профинансирует расширение сети зарядных станций для электромобилей в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении АО "Концерн Галнафтогаз" кредита в размере до 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на развертывание и установку зарядных станций для электромобилей на территории Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в обзоре проекта на сайте ЕБРР.

Общая смета планируемого инфраструктурного проекта оценивается в 13,5 миллиона евро. Помимо кредитных средств от международного банка, финансирование планируется расширить за счет безвозвратного гранта от Европейской комиссии.

Денежные средства будут предоставляться в рамках инструмента Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) по специализированной программе Connecting Europe Facility Transport (CEF-T).

Главной задачей инициативы является масштабирование сети общедоступных зарядных комплексов для электрокаров по всей стране. Реализация проекта позволит снизить уровень зависимости отечественного транспорта от традиционных видов топлива, таких как бензин и дизель.

В ЕБРР отмечают, что финансирование позволит "Галнефтегазу" продолжить инвестиционную программу по развитию зарядной инфраструктуры, несмотря на военную неопределенность и ограниченный доступ к коммерческому финансированию на приемлемых условиях.

Справочно

АО "Концерн Галнафтогаз" - украинская компания с рыночной долей торговли светлыми нефтепродуктами около 18,5%. В состав компании входит 410 автозаправочных комплексов под брендом OKKO.

