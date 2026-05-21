ЄБРР профінансує розширення мережі зарядних станцій для електромобілів в Україні

ЄБРР профінансує розширення мережі зарядних станцій в Україні / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення про надання АТ "Концерн Галнафтогаз" кредиту в розмірі до 10 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на розгортання та встановлення зарядних станцій для електромобілів на території України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в огляді проєкту на сайті ЄБРР.

Загальний кошторис запланованого інфраструктурного проєкту оцінюється у 13,5 мільйона євро. Окрім кредитних коштів від міжнародного банку, фінансування планують розширити за рахунок безповоротного гранту від Європейської комісії.

Кошти надаватимуться в межах інструменту Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) за спеціалізованою програмою Connecting Europe Facility Transport (CEF-T).

Головним завданням ініціативи є масштабування мережі загальнодоступних зарядних комплексів для електрокарів по всій країні. Реалізація проєкту дозволить знизити рівень залежності вітчизняного транспорту від традиційних видів пального, таких як бензин та дизель.

У ЄБРР зазначають, що фінансування дасть змогу "Галнафтогазу" продовжити інвестиційну програму з розвитку зарядної інфраструктури попри воєнну невизначеність та обмежений доступ до комерційного фінансування на прийнятних умовах.

Довідково

АТ "Концерн Галнафтогаз" — українська компанія з ринковою часткою торгівлі світлими нафтопродуктами близько 18,5%. До складу компанії входить 410 автозаправних комплексів під брендом OKKO.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР розпочав пілотування механізму підвищення безпеки підприємств (ESE) спільно з ПриватБанком та Райффайзен Банком Україна. Цей інструмент розроблений для вирішення проблеми заборгованості підприємств та домогосподарств, чиє майно постраждало від воєнних дій. Загальний обсяг фінансування для банків становить €8 млн.

Автор:
Тетяна Ковальчук