Единственная АЭС Венгрии возобновила работу на полную мощность после остановки реакторов

Все четыре энергоблока единственной в Венгрии атомной электростанции АЭС "Пакш" вернулись к работе на полной совокупной мощности около 1800 МВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение HungaryToday.

Как сообщили чиновники страны, нормализовать ситуацию удалось быстрее, чем ожидалось.

Кризис на станции начался в начале августа 2026 из-за длительной засухи и аномального обмеления Дуная.

Поскольку объемы речной воды не соответствовали нормам для надлежащего охлаждения реакторов, операторы вынуждены были постепенно сокращать мощность АЭС почти до нуля.

Быстро восстановить полноценную генерацию удалось благодаря сочетанию двух факторов: незначительному притоку воды в русло реки и применению аварийного инженерного решения.

Вблизи электростанции построили временную дамбу, которая сдерживает поток Дуная и обеспечивает стабильное поступление воды в охлаждающие системы АЭС.

Для сравнения, украинский "Энергоатом" прошел период аномальной летней жары без сбоев и снижения мощности своих энергоблоков.

Напомним, перед этим в Венгрии начали сбрасывать бетонные блоки в Дунай, чтобы поднять уровень воды возле АЭС "Пакш" и не допустить остановки одной из двух еще работающих турбин. Из-за длительной засухи уже в ближайшие дни вода может опуститься до критического для охлаждения станции уровня.