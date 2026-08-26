Єдина АЕС Угорщини відновила роботу на повну потужність після зупинки реакторів

Усі чотири енергоблоки єдиної в Угорщині атомної електростанції АЕС "Пакш" повернулися до роботи на повній сукупній потужності близько 1800 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення HungaryToday.

Як повідомили урядовці країни, нормалізувати ситуацію вдалося швидше, ніж очікувалося.

Криза на станції розпочалася на початку серпня 2026 року через тривалу посуху та аномальне обміління Дунаю.

Оскільки обсяги річкової води не відповідали нормам для належного охолодження реакторів, оператори були змушені поступово скорочувати потужність АЕС майже до нуля.

Швидко відновити повноцінну генерацію вдалося завдяки поєднанню двох факторів: незначному збільшенню притоку води в русло річки та застосуванню аварійного інженерного рішення.

Поблизу електростанції звели тимчасову дамбу, яка стримує потік Дунаю та забезпечує стабільне надходження води до охолоджувальних систем АЕС.

Для порівняння, український "Енергоатом" пройшов період аномальної літньої спеки без збоїв та зниження потужності своїх енергоблоків.

Нагадаємо, перед цим в Угорщині почали скидати бетонні блоки в Дунай, щоб підняти рівень води біля АЕС "Пакш" і не допустити зупинки однієї з двох турбін, які ще працюють. Через тривалу посуху вже найближчими днями вода може опуститися до критичного для охолодження станції рівня.