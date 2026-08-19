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Единственного в Украине производителя урана присоединят к "Энергоатому": Рада приняла закон

Верховная Рада поддержала корпоратизацию
Совет поддержал корпоратизацию единственного в Украине производителя урановой руды / Верховная Рада

19 августа Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №15122 "Об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Законопроект, в частности, предусматривает превращение государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

В дальнейшем это позволит присоединить "ВостокГОК" к НАЭК "Энергоатом" и реализовать стратегию создания вертикально интегрированного холдинга, контролирующего весь технологический цикл: от добычи и производства уранового концентрата до генерации электроэнергии.

Это решение направлено на сохранение и развитие единственного в Украине предприятия, обеспечивающего добычу урановой руды и производство концентрата природного урана и покрывающего до 40% потребностей в уране украинских атомных станций. Это также будет способствовать повышению эффективности функционирования ядерной отрасли Украины, повышению заработной платы работников и привлечению инвестиций.

Что предусматривает Закон:

  • порядок превращения государственного предприятия в акционерное общество;
  • особенности формирования уставного капитала и передачи государственного имущества;
  • вопросы государственной регистрации имущества и земельных участков;
  • особенности функционирования общества на переходный период;
  • механизмы защиты предприятия от банкротства и принудительного взыскания на период реорганизации;
  • упрощение отдельных процедур, необходимых для обеспечения стабильной работы и развития предприятия.

О ВостокГОК

"ВостокГОК" входит в десятку крупнейших мировых производителей урана и обеспечивает до 40% потребностей украинских атомных электростанций в сырье.

Пока   "ВостокГОК" является единственным добытчиком урановых руд.   в Украине, у которого в использовании Центральное, Мичуринское, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождения в Кировоградской области.

В марте правительство одобрило и направило в парламент   законопроект о корпоратизации   государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостокГОК).

В конце марта "ВостокГОК" сообщал о восстановлении   добычи и переработки урановых руд.

Автор:
Светлана Манько

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