Єдиного в Україні виробника урану приєднають до "Енергоатому": Рада ухвалила закон

19 серпня Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №15122 "Про акціонерне товариство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба парламенту.

Законопроєкт, зокрема, передбачає перетворення державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" на акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Надалі це дозволить приєднати "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" і реалізувати стратегію створення вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.

Це рішення спрямоване на збереження та розвиток єдиного в Україні підприємства, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану та покриває до 40% потреб в урані українських атомних станцій. Це також сприятиме підвищенню ефективності функціонування ядерної галузі України, підвищенню заробітної плати працівників та залученню інвестицій.

Що передбачає Закон:

порядок перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

особливості формування статутного капіталу та передачі державного майна;

питання державної реєстрації майна та земельних ділянок;

особливості функціонування товариства на перехідний період;

механізми захисту підприємства від банкрутства та примусового стягнення на період проведення реорганізації;

спрощення окремих процедур, необхідних для забезпечення стабільної роботи та розвитку підприємства.

Про СхідГЗК

"СхідГЗК" входить до десятки найбільших світових виробників урану та забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій у сировині.

Наразі "СхідГЗК" є єдиним видобувачем уранових руд в Україні, у якого в користуванні Центральне, Мічурінське, Новоконстянтинівське і Ватутінське родовища у Кіровоградській області.

У березні уряд схвалив та спрямував до парламенту законопроєкт про корпоратизацію державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК).

Наприкінці березня "СхідГЗК" повідомляв про відновлення видобутку та переробку уранових руд.