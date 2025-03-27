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Экономическая нестабильность повлияла на американские авиакомпании: спрос на поездки падает
Менее двух месяцев назад американские авиакомпании находились в ажиотаже из-за разговоров о новом золотом возрасте, поскольку высокий спрос на поездки и ограниченные возможности отрасли повышали перспективы многолетнего роста прибыли.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Но широкие тарифы президента Дональда Трампа и ограничение государственных расходов перевернули этот оптимизм. Туристы и компании сократили расходы на фоне растущей экономической неопределенности, заставив перевозчиков сократить свои прогнозы прибыли на первый квартал 2025 года.
Поскольку для многих потребителей и предприятий путешествия являются необязательным расходом, растущие шансы на слабый экономический рост и высокую инфляцию также омрачают перспективы до конца этого года.
Индекс пассажирских авиакомпаний S&P 500 снизился примерно на 15% в этом году и значительно отстает от более широкого индекса S&P 500. Акции Delta и United Airlines упали примерно на 20%. Дискаунтер Frontier Airlines снизился на 2%.
"Ваши первые потребности – еда и жилье. И потом мы немного ниже в списке расходов. Если у вас нет работы, вы не пойдете покупать билет на самолет", – сказал Дэвид Нилман, генеральный директор бюджетного перевозчика Breeze Airways.
В связи с понижением спроса авиакомпании начали сокращать рейсы, чтобы избежать снижения тарифов и сохранить маржу. Frontier, Delta, United, American Airlines, JetBlue и Аллегиант сократили свои мощности на апрель-июнь.
Генеральный директор United Скотт Кирби предупредил о значительном падении мощностей в отрасли до второй половины августа, если спрос не восстановится.
Однако бронирование билетов премиум-класса и дальних рейсов стабильно. United сообщила о 8% росте весенних международных бронирований в годовом исчислении.
Частичное понижение спроса связано с недавними инцидентами, связанными с безопасностью. Данные Amanda Demanda Law Group показывают, что в феврале опасения относительно безопасности полетов достигли исторического максимума: количество поисковых запросов в Google "Безопасны ли самолеты сейчас?" выросло на 900%.
Авиакомпании ожидают, что последствия инцидентов безопасности скоро сойдут насмарку. Но они менее уверены в экономической стабильности.
Напомним, украинская чартерная авиакомпания SkyUp расширяет свой флот , взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.