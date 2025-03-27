Экономическая нестабильность повлияла на американские авиакомпании: спрос на поездки падает

Менее двух месяцев назад американские авиакомпании находились в ажиотаже из-за разговоров о новом золотом возрасте, поскольку высокий спрос на поездки и ограниченные возможности отрасли повышали перспективы многолетнего роста прибыли.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает агентство Reuters.

Но широкие тарифы президента Дональда Трампа и ограничение государственных расходов перевернули этот оптимизм. Туристы и компании сократили расходы на фоне растущей экономической неопределенности, заставив перевозчиков сократить свои прогнозы прибыли на первый квартал 2025 года.

Поскольку для многих потребителей и предприятий путешествия являются необязательным расходом, растущие шансы на слабый экономический рост и высокую инфляцию также омрачают перспективы до конца этого года.

Индекс пассажирских авиакомпаний S&P 500 снизился примерно на 15% в этом году и значительно отстает от более широкого индекса S&P 500. Акции Delta и United Airlines упали примерно на 20%. Дискаунтер Frontier Airlines снизился на 2%.

"Ваши первые потребности – еда и жилье. И потом мы немного ниже в списке расходов. Если у вас нет работы, вы не пойдете покупать билет на самолет", – сказал Дэвид Нилман, генеральный директор бюджетного перевозчика Breeze Airways.

В связи с понижением спроса авиакомпании начали сокращать рейсы, чтобы избежать снижения тарифов и сохранить маржу. Frontier, Delta, United, American Airlines, JetBlue и Аллегиант сократили свои мощности на апрель-июнь.

Генеральный директор United Скотт Кирби предупредил о значительном падении мощностей в отрасли до второй половины августа, если спрос не восстановится.

Однако бронирование билетов премиум-класса и дальних рейсов стабильно. United сообщила о 8% росте весенних международных бронирований в годовом исчислении.

Частичное понижение спроса связано с недавними инцидентами, связанными с безопасностью. Данные Amanda Demanda Law Group показывают, что в феврале опасения относительно безопасности полетов достигли исторического максимума: количество поисковых запросов в Google "Безопасны ли самолеты сейчас?" выросло на 900%.

Авиакомпании ожидают, что последствия инцидентов безопасности скоро сойдут насмарку. Но они менее уверены в экономической стабильности.

Напомним, украинская чартерная авиакомпания SkyUp расширяет свой флот , взяв в лизинг еще один Boeing 737-800. Самолет, выпущенный в мае 2010 года, официально принят в состав авиабренда под регистрационным номером UR-SQN.