Економічна нестабільність вплинула на американські авіакомпанії: попит на подорожі падає

Менше двох місяців тому американські авіакомпанії були в ажіотажі через розмови про новий золотий вік, оскільки високий попит на поїздки та обмежені можливості галузі підвищували перспективи багаторічного зростання прибутку.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Але широкі тарифи президента Дональда Трампа та обмеження державних видатків перевернули цей оптимізм. Туристи і компанії скоротили витрати на тлі економічної невизначеності, що зростає, змусивши перевізників скоротити свої прогнози прибутку на перший квартал 2025 року.

Оскільки для багатьох споживачів і підприємств подорожі є необов'язковою витратою, зростаючі шанси на слабке економічне зростання і високу інфляцію також затьмарюють перспективи до кінця цього року.

Індекс пасажирських авіакомпаній S&P 500 знизився приблизно на 15% цього року і значно відстає від ширшого індексу S&P 500. Акції Delta і United Airlines впали приблизно на 20%. Дискаунтер Frontier Airlines знизився на 2%.

"Ваші перші потреби – їжа та житло. І потім ми трохи нижче у списку витрат. Якщо у вас немає роботи, ви не підете купувати квиток на літак ", — сказав Девід Нілман, генеральний директор бюджетного перевізника Breeze Airways.

У зв'язку із зниженням попиту авіакомпанії почали скорочувати рейси, щоб уникнути зниження тарифів та зберегти маржу. Frontier, Delta, United, American Airlines, JetBlue та Аллегіант скоротили свої потужності на квітень-червень.

Генеральний директор United Скотт Кірбі попередив про значне падіння потужностей у галузі до другої половини серпня, якщо попит не відновиться.

Однак, бронювання квитків преміум-класу та далеких рейсів стабільне. United повідомила про 8% зростання весняних міжнародних бронювань у річному обчисленні.

Часткове зниження попиту пов'язане з недавніми інцидентами, пов'язаними з безпекою. Дані Amanda Demanda Law Group показують, що в лютому побоювання щодо безпеки польотів досягли історичного максимуму: кількість пошукових запитів у Google "Чи безпечні літаки зараз?" зросла на 900%.

Авіакомпанії очікують, що наслідки інцидентів безпеки скоро зійдуть нанівець. Але вони менш впевнені у економічній стабільності.

Нагадаємо, українська чартерна авіакомпанія SkyUp розширює свій флот, взявши в лізинг ще один Boeing 737-800. Літак, випущений у травні 2010 року, офіційно прийнятий у склад авіабренду під реєстраційним номером UR-SQN.