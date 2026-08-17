Экспорт чугуна из Украины в июле упал на 72%

Украинский экспорт чугуна резко ухудшился в июле: за месяц поставки упали на 72% — до 51,5 тыс. тонн. Из-за этого рост, который отрасль демонстрировала еще по итогам первого полугодия, сменился небольшим спадом — за семь месяцев экспорт сократился на 0,55% год к году, до 1,03 млн. тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение GMK Center.

По итогам января-июня ситуация была противоположной: Украина экспортировала 981,46 тыс. тонн чугуна, что на 11,1% превышало показатель аналогичного периода 2025 года. В июне отгрузки составили 183,78 тыс. тонн, а уже в июле сократились до 51,5 тыс. тонн.

В годовом исчислении июльский экспорт также упал на 67%.

Украинский чугун все больше зависит от американского рынка. За семь месяцев в США поставили 900,6 тыс. тонн продукции около 87% всего экспорта. При этом поставки в США выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.

Другие рынки значительно меньше:

Турция - 83,2 тыс. тонн, рост на 88%;

Италия – 26,5 тыс. тонн, падение на 75%.

В июле почти весь экспорт также пришелся на США - 49,5 тыс. тонн. Это на 68% меньше, чем в июне и на 67% меньше, чем в июле прошлого года. В Италию украинский чугун не поставляют с февраля.

Выручка от экспорта за семь месяцев составила $413 млн и практически не изменилась по сравнению с прошлым годом — выросла всего на 0,4%. В то же время в июле она обвалилась на 70% в месяц и на 61% в годовом исчислении — до $24,1 млн.

Для отрасли июльская динамика означает резкий разворот после сильного 2025 года. В прошлом году Украина увеличила экспорт чугуна на 53,5% — до 1,98 млн. тонн, причем главным покупателем также были США, куда поставили 1,33 млн. тонн.

Напомним, по итогам 2025 года экспорт украинского чугуна вырос на 53,5% - до 1,98 млн тонн. США тогда закупили 1,33 млн. тонн украинской продукции.