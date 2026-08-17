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Експорт чавуну у липні впав на 72%

виплавка чавуну
Експорт чавуну з України впав / Вікіпедія

Український експорт чавуну різко погіршився у липні: за місяць поставки впали на 72% — до 51,5 тис. тонн. Через це зростання, яке галузь демонструвала ще за підсумками першого півріччя, змінилося невеликим спадом — за сім місяців експорт скоротився на 0,55% рік до року, до 1,03 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення GMK Center.

Ще за підсумками січня-червня ситуація була протилежною: Україна експортувала 981,46 тис. тонн чавуну, що на 11,1% перевищувало показник аналогічного періоду 2025 року. У червні відвантаження становили 183,78 тис. тонн, а вже в липні скоротилися до 51,5 тис. тонн.

У річному вимірі липневий експорт також впав на 67%.

Український чавун дедалі більше залежить від американського ринку. За сім місяців до США поставили 900,6 тис. тонн продукції — близько 87% усього експорту. При цьому поставки до США зросли на 8% порівняно з минулим роком.

Фото 2 — Експорт чавуну у липні впав на 72%

Інші ринки значно менші:

  • Туреччина — 83,2 тис. тонн, зростання на 88%;
  • Італія — 26,5 тис. тонн, падіння на 75%.

У липні майже весь експорт також припав на США — 49,5 тис. тонн. Це на 68% менше, ніж у червні, та на 67% менше, ніж у липні минулого року. До Італії український чавун не постачають із лютого.

Виручка від експорту за сім місяців становила $413 млн і практично не змінилася порівняно з минулим роком — зросла лише на 0,4%. Водночас у липні вона обвалилася на 70% за місяць і на 61% у річному вимірі — до $24,1 млн.

Для галузі липнева динаміка означає різкий розворот після сильного 2025 року. Торік Україна збільшила експорт чавуну на 53,5% — до 1,98 млн тонн, причому головним покупцем також були США, куди поставили 1,33 млн тонн.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року експорт українського чавуну зріс на 53,5% — до 1,98 млн тонн. США тоді закупили 1,33 млн тонн української продукції.

Автор:
Тетяна Гойденко

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