Экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали за пять месяцев упал более чем на 34%: детали

Украина в январе-мае этого года уменьшила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном выражении на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 506,071 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали упал на 34,7% – до $248,95 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Open4Business.

Основной экспорт осуществлялся в основном в Болгарию (40,43% поставок в денежном выражении), Турцию (15,96%) и Польшу (15,07%). В указанный период Украина импортировала 3,30 тыс. тонн полуфабрикатов на $2,69 млн, в основном из Чехии (72,47%), Италии (26,26%) и Румынии (0,93%).

В 2024 году Украина увеличила экспорт полуфабрикатов из углеродистой стали в натуральном выражении на 56,7% по сравнению с 2023 годом – до 1 млн 886,09 тыс. тонн, выручка в денежном выражении выросла на 52,4% – до $927,55 млн. Основной экспорт осуществлялся в Болгарию (32,06% поставок в денежном выражении), Египте (18,50%) и Турцию (11,14%).

В прошлом году украинские предприятия импортировали 306 тонн полуфабрикатов на $278 тыс. из Чехии (88,13%), Румынии (7,19%) и Польши (2,88%), в то время как в 2023 году ввезла 96 тонн на сумму $172 тыс.

Напомним, Украина в январе-апреле текущего года снизила экспорт титансодержащих руд и концентрата в натуральном выражении на 91,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до 277 тонн. Основными импортерами стали Узбекистан, Турция и Египет.