Експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі за п’ять місяців впав на понад 34%: деталі

Україна у січні-травні цьогоріч зменшила експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі у натуральному вираженні на 34,1% порівняно з аналогічним періодом торік – до 506,071 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі впав на 34,7% – до $248,95 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Open4Business.

Основний експорт здійснювався здебільшого до Болгарії (40,43% постачань у грошовому вимірі), Туреччини (15,96%) і Польщі (15,07%). У зазначений період Україна імпортувала 3,30 тис. тонн напівфабрикатів на $2,69 млн, в основному з Чехії (72,47%), Італії (26,26%) та Румунії (0,93%).

У 2024 році Україна збільшила експорт напівфабрикатів із вуглецевої сталі в натуральному вираженні на 56,7% порівняно з 2023 роком – до 1 млн 886,09 тис. тонн, виторг у грошовому вираженні зріс на 52,4% – до $927,55 млн. Основний експорт здійснювався до Болгарії (32,06% постачань у грошовому вираженні), Єгипту (18,50%) і Туреччини (11,14%).

Минулоріч українські підприємства імпортували 306 тонн напівфабрикатів на $278 тис. із Чехії (88,13%), Румунії (7,19%) і Польщі (2,88%), тоді як у 2023 році ввезла 96 тонн на суму $172 тис.

Нагадаємо, Україна у січні-квітні поточного року знизила експорт титановмісних руд і концентрату в натуральному вираженні на 91,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 277 тонн. Основними імпортерами стали Узбекистан, Туреччина та Єгипет.