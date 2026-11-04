Экспорт рапса из Украины замедлился из-за кукурузы: что происходит с ценами на рынке

В октябре Украина экспортировала 378 тыс. тонн рапса, несколько не достигнув запланированных показателей. Главной причиной задержек отгрузок стали логистические проблемы с перевозкой кукурузы, которые отрицательно сказались и на поставках рапса.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

Как отмечают специалисты, из-за задержек с перевозкой кукурузы возникли сбои даже по тем контрактам, под которые логистику бронировали еще в конце лета и начале осени. Часть вагонов так и не прибыла под погрузку.

Хотя потерянные объемы планируют отгрузить в ноябре, ситуацию и дальше усложняют дефицит железнодорожной тяги и очереди на границах.

Несмотря на логистические трудности, внутренние цены на рапс остаются стабильными:

В дунайских портах закупочные цены составляют 21 500–22 000 грн/т ;

Перерабатывающие предприятия предлагают около 20 000 грн/т , однако спрос с их стороны слаб;

На западной границе закупочный интерес формируется в пределах 470–480 евро/т (поставки по железной дороге через Чоп и Батево рассматривают преимущественно на январь–март 2027 года).

Аналитики предполагают лишь незначительную корректировку стоимости в зависимости от действий европейских бирж.

В случае снижения котировок на бирже Euronext возможно проседание цен на границе на 5 евро/т, а в портах Дуная — на 100–200 грн/т. Впрочем, существенных ценовых колебаний на отечественном рынке в ближайшее время не ожидается.

Напомним, украинские сельхозпроизводители по состоянию на 21 октября засеяли озимым рапсом 1,12 млн га, что составляет 101,4% от прогнозируемых площадей. В целом сев озимых зерновых культур в Украине выполнен на 3,93 млн га, или на 75,4% от запланированного объема.