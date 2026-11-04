UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Экспорт рапса из Украины замедлился из-за кукурузы: что происходит с ценами на рынке

рапс
Рынок рапса оказался под давлением логистики / Depositphotos

В октябре Украина экспортировала 378 тыс. тонн рапса, несколько не достигнув запланированных показателей. Главной причиной задержек отгрузок стали логистические проблемы с перевозкой кукурузы, которые отрицательно сказались и на поставках рапса.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

Как отмечают специалисты, из-за задержек с перевозкой кукурузы возникли сбои даже по тем контрактам, под которые логистику бронировали еще в конце лета и начале осени. Часть вагонов так и не прибыла под погрузку.

Хотя потерянные объемы планируют отгрузить в ноябре, ситуацию и дальше усложняют дефицит железнодорожной тяги и очереди на границах.

Несмотря на логистические трудности, внутренние цены на рапс остаются стабильными:

  • В дунайских портах закупочные цены составляют 21 500–22 000 грн/т ;
  • Перерабатывающие предприятия предлагают около 20 000 грн/т , однако спрос с их стороны слаб;
  • На западной границе закупочный интерес формируется в пределах 470–480 евро/т (поставки по железной дороге через Чоп и Батево рассматривают преимущественно на январь–март 2027 года).

Аналитики предполагают лишь незначительную корректировку стоимости в зависимости от действий европейских бирж.

В случае снижения котировок на бирже Euronext возможно проседание цен на границе на 5 евро/т, а в портах Дуная — на 100–200 грн/т. Впрочем, существенных ценовых колебаний на отечественном рынке в ближайшее время не ожидается.

Напомним, украинские сельхозпроизводители по состоянию на 21 октября засеяли озимым рапсом 1,12 млн га, что составляет 101,4% от прогнозируемых площадей. В целом сев озимых зерновых культур в Украине выполнен на 3,93 млн га, или на 75,4% от запланированного объема.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности