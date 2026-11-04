Експорт ріпаку з України сповільнився через кукурудзу: що відбувається з цінами на ринку

У жовтні Україна експортувала 378 тис. тонн ріпаку, дещо не досягнувши запланованих показників. Головною причиною затримок відвантажень стали логістичні проблеми з перевезенням кукурудзи, які негативно позначилися і на постачанні ріпаку.

Як пише Dilo, про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

Як зазначають фахівці, через затримки з перевезенням кукурудзи виникли збої навіть за тими контрактами, під які логістику бронювали ще наприкінці літа та на початку осені. Частина вагонів так і не прибула під завантаження.

Хоча втрачені обсяги планують відвантажити в листопаді, ситуацію й надалі ускладнюють дефіцит залізничної тяги та черги на кордонах.

Попри логістичні труднощі, внутрішні ціни на ріпак залишаються стабільними:

У дунайських портах закупівельні ціни становлять 21 500–22 000 грн/т ;

Переробні підприємства пропонують близько 20 000 грн/т , проте попит з їхнього боку слабкий;

На західному кордоні закупівельний інтерес формується в межах 470–480 євро/т (поставки залізницею через Чоп і Батьово розглядають переважно на січень–березень 2027 року).

Аналітики припускають лише незначне коригування вартості залежно від дій європейських бірж.

У разі зниження котирувань на біржі Euronext можливе просідання цін на кордоні на 5 євро/т, а в портах Дунаю — на 100–200 грн/т. Втім, суттєвих цінових коливань на вітчизняному ринку найближчим часом не очікується.

Нагадаємо, українські сільгоспвиробники станом на 21 жовтня засіяли озимим ріпаком 1,12 млн га, що становить 101,4% від прогнозованих площ. Загалом сівба озимих зернових культур в Україні виконана на 3,93 млн га, або на 75,4% від запланованого обсягу.