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Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне вырос на 660%: детали
Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США в июне вырос более чем в семь раз по сравнению с майскими показателями. После заключения китайско-американского торгового соглашения произошло резкое возобновление потока важнейших минералов, используемых в электромобилях и ветряных турбинах.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
По данным Главного таможенного управления США, опубликованным 20 июля, объемы экспортных поставок в Соединенные Штаты от крупнейшего в мире производителя редкоземельных магнитов КНР в июне выросли до 353 тонн, что на 660% больше, чем в мае.
Китай, на долю которого приходится более 90% мировых поставок редкоземельных магнитов, в начале апреля решил добавить несколько редкоземельных товаров в свой список экспортных ограничений в ответ на пошлины США.
Резкое падение поставок в апреле и мае нарушило глобальную цепочку поставок, заставив некоторых автопроизводителей за пределами Китая частично остановить производство из-за нехватки редкоземельных металлов.
Всего в прошлом месяце Китай экспортировал в мировые рынки редкоземельных магнитов более 1238 тонн, однако такой объем был на 38,1% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.
Аналитики полагают, что поставки магнитов в июле, скорее всего, продолжат расти, поскольку в июне больше экспортеров получили лицензии.
За первую половину 2025 года экспорт редкоземельных магнитов сократился на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 22 319 тонн.
Напомним, 11 июня Соединенные Штаты Америки и Китай согласовали соглашение о возвращении к торговому перемирию и отмене экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы .