Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю до США у червні зріс на 660%

Експорт рідкісноземельних магнітів з Китаю в США у червні зріс більш ніж у сім разів у порівнянні з травневими показниками. Після укладання китайсько-американської торгової угоди відбулося різке відновлення потоку найважливіших мінералів, які використовуються в електромобілях та вітряних турбінах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними Головного митного управління США, опублікованими 20 липня, обсяги експортних поставок до Сполучених Штатів від найбільшого у світі виробника рідкісноземельних магнітів КНР у червні зросли до 353 тонн, що на 660% більше, ніж у травні.

Китай, на частку якого припадає понад 90% світових поставок рідкісноземельних магнітів, на початку квітня вирішив додати кілька рідкісноземельних товарів у свій список експортних обмежень у відповідь на мита США.

Різке падіння поставок у квітні та травні порушило глобальний ланцюжок поставок, змусивши деяких автовиробників за межами Китаю частково зупинити виробництво через брак рідкоземельних металів.

Загалом минулого місяця Китай експортував у світові ринки рідкісноземельних магнітів більше, ніж 1238 тонн, однак такий обсяг був на 38,1% нижчим, ніж за аналогічний період 2024 року.

Аналітики вважають, що постачання магнітів у липні, швидше за все, продовжать зростати, оскільки в червні більше експортерів отримали ліцензії.

За першу половину 2025 року експорт рідкісноземельних магнітів скоротився на 18,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 22 319 тонн.

Нагадаємо,11 червня Сполучені Штати Америки та Китай погодили угоду щодо повернення до торговельного перемир'я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи.