Экспорт российского зерна парализован после ударов БпЛА по черноморским портам

Экспорт зерна из РФ, который ежегодно приносил около $15 млрд валютных доходов, оказался почти полностью парализован в результате ударов беспилотников по портовой инфраструктуре Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Остановка ключевых терминалов и портов

Морская логистика отгрузки российской агропродукции фактически заблокирована по ключевым направлениям:

Порт Новороссийска: после последних атак Бп ЛА прекратили работу все три зерновых терминала, через которые проходило около 25 млн тонн экспорта.

ЛА прекратили работу все три зерновых терминала, через которые проходило около 25 млн тонн экспорта. Тамань и Керченский пролив: в конце июля остановился терминал в Тамане, а остановка судоходства через Керченский пролив заблокировала порты Азовского моря, на которые приходилось около 40% поставок.

Остаток мощностей: действующим остается только порт Туапсе — самый маленький из глубоководных терминалов РФ.

В прошлом сезоне на порты Азово-Черноморского бассейна приходилось 88% всех морских отгрузок зерна из РФ (46,3 млн. тонн), в том числе через черноморские терминалы было вывезено более 29 млн. тонн.

Угроза массовых банкротств и срыв озимого сева

Блокада морских путей пришлась на период пикового экспорта (август-декабрь) по урожаю 2026 года почти в 140 млн тонн. Экспортеры остановили закупки, что спровоцировало обвал внутренних цен на пшеницу 4-го класса с 15 тыс. до 12 тыс. рублей за тонну.

Аналитики предупреждают, что наверстать объемы после зимних штормов и замерзания водоемов будет технически невозможно, что чревато массовыми банкротствами производителей. Нехватка оборотных средств, остановка авансирования и недоступность кредитов ставят под угрозу проведение посевной кампании озимых культур на следующий сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что зерно в России дешевеет из-за проблем с логистикой и падения экспорта. На внутреннем рынке РФ цены на пшеницу и ячмень упали ниже себестоимости, поставив российских аграриев на грань убыточности.