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Экспорт российского зерна парализован после ударов БпЛА по черноморским портам
Экспорт зерна из РФ, который ежегодно приносил около $15 млрд валютных доходов, оказался почти полностью парализован в результате ударов беспилотников по портовой инфраструктуре Азовского и Черного морей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.
Остановка ключевых терминалов и портов
Морская логистика отгрузки российской агропродукции фактически заблокирована по ключевым направлениям:
- Порт Новороссийска: после последних атак БпЛА прекратили работу все три зерновых терминала, через которые проходило около 25 млн тонн экспорта.
- Тамань и Керченский пролив: в конце июля остановился терминал в Тамане, а остановка судоходства через Керченский пролив заблокировала порты Азовского моря, на которые приходилось около 40% поставок.
- Остаток мощностей: действующим остается только порт Туапсе — самый маленький из глубоководных терминалов РФ.
В прошлом сезоне на порты Азово-Черноморского бассейна приходилось 88% всех морских отгрузок зерна из РФ (46,3 млн. тонн), в том числе через черноморские терминалы было вывезено более 29 млн. тонн.
Угроза массовых банкротств и срыв озимого сева
Блокада морских путей пришлась на период пикового экспорта (август-декабрь) по урожаю 2026 года почти в 140 млн тонн. Экспортеры остановили закупки, что спровоцировало обвал внутренних цен на пшеницу 4-го класса с 15 тыс. до 12 тыс. рублей за тонну.
Аналитики предупреждают, что наверстать объемы после зимних штормов и замерзания водоемов будет технически невозможно, что чревато массовыми банкротствами производителей. Нехватка оборотных средств, остановка авансирования и недоступность кредитов ставят под угрозу проведение посевной кампании озимых культур на следующий сезон.
Напомним, ранее сообщалось, что зерно в России дешевеет из-за проблем с логистикой и падения экспорта. На внутреннем рынке РФ цены на пшеницу и ячмень упали ниже себестоимости, поставив российских аграриев на грань убыточности.