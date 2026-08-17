Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экспорт российского зерна парализован после ударов БпЛА по черноморским портам

Поле
Экспорт российского зерна парализован после ударов БпЛА по черноморским портам / Unsplash

Экспорт зерна из РФ, который ежегодно приносил около $15 млрд валютных доходов, оказался почти полностью парализован в результате ударов беспилотников по портовой инфраструктуре Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Остановка ключевых терминалов и портов

Морская логистика отгрузки российской агропродукции фактически заблокирована по ключевым направлениям:

  • Порт Новороссийска: после последних атак БпЛА прекратили работу все три зерновых терминала, через которые проходило около 25 млн тонн экспорта.
  • Тамань и Керченский пролив: в конце июля остановился терминал в Тамане, а остановка судоходства через Керченский пролив заблокировала порты Азовского моря, на которые приходилось около 40% поставок.
  • Остаток мощностей: действующим остается только порт Туапсе — самый маленький из глубоководных терминалов РФ.

В прошлом сезоне на порты Азово-Черноморского бассейна приходилось 88% всех морских отгрузок зерна из РФ (46,3 млн. тонн), в том числе через черноморские терминалы было вывезено более 29 млн. тонн.

Угроза массовых банкротств и срыв озимого сева

Блокада морских путей пришлась на период пикового экспорта (август-декабрь) по урожаю 2026 года почти в 140 млн тонн. Экспортеры остановили закупки, что спровоцировало обвал внутренних цен на пшеницу 4-го класса с 15 тыс. до 12 тыс. рублей за тонну.

Аналитики предупреждают, что наверстать объемы после зимних штормов и замерзания водоемов будет технически невозможно, что чревато массовыми банкротствами производителей. Нехватка оборотных средств, остановка авансирования и недоступность кредитов ставят под угрозу проведение посевной кампании озимых культур на следующий сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что зерно в России дешевеет из-за проблем с логистикой и падения экспорта. На внутреннем рынке РФ цены на пшеницу и ячмень упали ниже себестоимости, поставив российских аграриев на грань убыточности.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности