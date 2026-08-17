Експорт російського зерна паралізовано після ударів БпЛА по чорноморських портах

Експорт зерна з РФ, який щорічно приносив близько $15 млрд валютних доходів, виявився майже повністю паралізованим унаслідок ударів безпілотників по портовій інфраструктурі Азовського та Чорного морів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Зупинка ключових терміналів та портів

Морська логістика відвантаження російської агропродукції фактично заблокована на ключових напрямках:

Порт Новоросійська: після останніх атак Бп ЛА припинили роботу всі три зернові термінали, через які проходило близько 25 млн тонн експорту.

ЛА припинили роботу всі три зернові термінали, через які проходило близько 25 млн тонн експорту. Тамань та Керченська протока: наприкінці липня зупинився термінал у Тамані, а зупинка судноплавства через Керченську протоку заблокувала порти Азовського моря, на які припадало близько 40% поставок.

Залишок потужностей: наразі діючим залишається лише порт Туапсе — найменший із глибоководних терміналів РФ.

У минулому сезоні на порти Азово-Чорноморського басейну припадало 88% усіх морських відвантажень зерна з РФ (46,3 млн тонн), зокрема через чорноморські термінали було вивезено понад 29 млн тонн.

Загроза масових банкрутств та зрив озимої сівби

Блокада морських шляхів припала на період пікового експорту (серпень–грудень) за врожаю 2026 року в майже 140 млн тонн. Експортери зупинили закупівлі, що спровокувало обвал внутрішніх цін на пшеницю 4-го класу з 15 тис. до 12 тис. рублів за тонну.

Аналітики попереджають, що надолужити обсяги після зимових штормів та замерзання водойм буде технічно неможливо, що загрожує масовими банкрутствами виробників. Брак обігових коштів, зупинка авансування та недоступність кредитів ставлять під загрозу проведення посівної кампанії озимих культур на наступний сезон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зерно в Росії дешевшає через проблеми з логістикою та падіння експорту. На внутрішньому ринку РФ ціни на пшеницю та ячмінь упали нижче за собівартість, поставивши російських аграріїв на межу збитковості.