Экспорт российской нефти растет, несмотря на санкции и удары украинских дронов по перерабатывающим заводам

Поставки российской сырой нефти достигли трехмесячного максимума. Это произошло благодаря увеличению экспорта из порта Новороссийск на фоне усиления атак украинских дронов. Повреждение нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России привело к тому, что значительная часть ранее шедшей на переработку сырой нефти теперь доступна для экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Ключевые показатели экспорта

За четырехнедельный период до 7 сентября морской экспорт нефти составил в среднем 3,34 млн баррелей в день. Это на 4% больше, чем за предыдущий период.

Россия, вероятно, перенаправила часть своей сырой нефти в Новороссийск и балтийский порт Приморск, чтобы смягчить перебои в экспорте после того, как ВСУ повредили дронами трубопроводную инфраструктуру и заводы, связанные с нефтяным терминалом Усть-Луга в конце августа.

Поставки из Новороссийска выросли до 855 тыс. баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала 2022 года.

Влияние политики и атак ВСУ

Рост экспорта происходит на фоне обсуждения новых санкций против РФ. В частности, речь идет о возможности введения тарифов против Индии и Китая, являющихся основными покупателями российской нефти.

Постоянные удары украинских беспилотников по НПЗ существенно снизили их мощности. Пропускная способность нефтеперерабатывающих заводов в августе упала до самого низкого уровня с мая 2022 года, что и уволило дополнительные объемы нефти для экспорта. Российские власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт бензина во избежание дефицита на внутреннем рынке.

Детализация поставок

Согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за прошедшую неделю 36 танкеров скачали 27,33 миллиона баррелей российской сырой нефти. Объем вырос с пересмотренных 25,92 миллиона баррелей на 34 судах на прошлой неделе.

Экспорт вырос только из Новороссийска. Из Приморска он оставался стабильным на уровне около 1,15 миллионов баррелей в день с загрузкой на 11 танкеров. Тем временем потоки из терминала Усть-Луга восстановились до 626 тыс. баррелей в день.

Валовая стоимость экспорта Москвы выросла примерно на 59 миллионов долларов, или на 4%, до примерно 1,56 миллиарда долларов в неделю.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись возможностью получить льготные партии, от которых отказалась Индия. Это происходит на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Нью-Дели, в то время как Китай сохраняет выгодное положение.