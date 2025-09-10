Експорт російської нафти зростає попри санкції та удари українських дронів по переробним заводам

Постачання російської сирої нафти досягли тримісячного максимуму. Це сталося завдяки збільшенню експорту з порту Новоросійськ на тлі посилення атак українських дронів. Пошкодження нафтопереробних заводів (НПЗ) у Росії призвело до того, що значна частина сирої нафти, яка раніше йшла на переробку, тепер доступна для експорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ключові показники експорту

За чотиритижневий період до 7 вересня морський експорт нафти становив у середньому 3,34 млн барелів на день. Це на 4% більше, ніж за попередній період.

Росія, ймовірно, перенаправила частину своєї сирої нафти до Новоросійська та до балтійського порту Приморськ, щоб пом'якшити перебої в експорті після того, як ЗСУ пошкодили дронами трубопровідну інфраструктуру та заводи, пов'язані з нафтовим терміналом Усть-Луга наприкінці серпня.

Постачання з Новоросійська зросли до 855 тис. барелів на день, що є найвищим показником з початку 2022 року.

Вплив політики та атак ЗСУ

Зростання експорту відбувається на тлі обговорення нових санкцій проти РФ. Зокрема, йдеться про можливість запровадження тарифів проти Індії та Китаю, які є основними покупцями російської нафти.

Постійні удари українських безпілотників по НПЗ значно знизили їхні потужності. Пропускна здатність нафтопереробних заводів у серпні впала до найнижчого рівня з травня 2022 року, що і звільнило додаткові обсяги нафти для експорту. Російська влада розглядає можливість продовження заборони на експорт бензину, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку.

Деталізація постачання

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, за минулий тиждень 36 танкерів завантажили 27,33 мільйона барелів російської сирої нафти. Обсяг зріс з переглянутих 25,92 мільйона барелів на 34 суднах попереднього тижня.

Експорт зріс тільки з Новоросійська. З Приморська він залишався стабільним на рівні близько 1,15 мільйона барелів на день з завантаженням на 11 танкерів. Тим часом потоки з терміналу Усть-Луга відновилися до 626 тис. барелів на день.

Валова вартість експорту Москви зросла приблизно на 59 мільйонів доларів, або на 4%, до приблизно 1,56 мільярда доларів за тиждень.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської нафти марки Urals, скориставшись можливістю отримати пільгові партії, від яких відмовилася Індія. Це відбувається на тлі загострення торгових відносин між Вашингтоном і Нью-Делі, тоді як Китай зберігає вигідне становище.