Экспорт замороженной малины из Украины: Польша, Германия и Чехия стали главными рынками

Сокращение урожая малины в Польше может усилить позиции украинских производителей на европейском рынке именно в преддверии основного пика экспорта. Новый сезон Украина начала на уровне 2024 года и значительно лучше, чем в прошлом: только за июнь-июль за границу продали 7,4 тыс. тонн замороженной ягоды на €29,9 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на аналитический отчет ассоциации "Ягодничество Украины".

Средняя экспортная цена в первые два месяца сезона составила 4,06 евро за килограмм. В июле Украина поставила за границу 5,2 тыс. тонн замороженной малины по средней цене 4,03 евро за килограмм.

Основными покупателями украинской ягоды остаются Польша, Германия и Чехия.

В ассоциации отмечают, что основной экспортный пик сезона впереди. Дополнительные возможности для украинских поставщиков создают резкое сокращение урожая малины в Польше, из-за которого на европейском рынке формируется дефицит и благоприятная ценовая среда.

Удлинить сезон поставок могут и ремонтантные сорта малины, позволяющие сохранять предложение осенью.

Украина является одним из мировых лидеров по чистому экспорту замороженной малины – около 65 тыс. тонн в год.

Для производителей в текущей ситуации важны остаются преждевременные заготовки и заключения контрактов, а также соблюдение требований Европейского Союза относительно максимально допустимых уровней остатков пестицидов в продукции.

Напомним, в сентябре сообщалось, что из-за дефицита качественной малины в Украине и сокращения урожая в Европе закупочные цены для переработки в отдельные периоды достигали 193–195 грн/кг без НДС.