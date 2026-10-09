Експорт замороженої малини з України: Польща, Німеччина та Чехія стали головними ринками

Скорочення врожаю малини в Польщі може посилити позиції українських виробників на європейському ринку саме напередодні основного піку експорту. Новий сезон Україна розпочала на рівні 2024 року та значно краще, ніж торік: лише за червень–липень за кордон продали 7,4 тис. тонн замороженої ягоди на €29,9 млн.

Про це інформує Dilo з посиланням на аналітичний звіт асоціації "Ягідництво України".

Середня експортна ціна у перші два місяці сезону становила €4,06 за кілограм. У липні Україна поставила за кордон 5,2 тис. тонн замороженої малини за середньою ціною €4,03 за кілограм.

Основними покупцями української ягоди залишаються Польща, Німеччина та Чехія.

В асоціації зазначають, що основний експортний пік сезону ще попереду. Додаткові можливості для українських постачальників створює різке скорочення врожаю малини в Польщі, через яке на європейському ринку формується дефіцит та сприятливе цінове середовище.

Подовжити сезон поставок можуть і ремонтантні сорти малини, які дозволяють зберігати пропозицію восени.

Україна вже є одним зі світових лідерів за чистим експортом замороженої малини – близько 65 тис. тонн на рік.

Для виробників у поточній ситуації важливими залишаються завчасна заготівля та укладання контрактів, а також дотримання вимог Європейського Союзу щодо максимально допустимих рівнів залишків пестицидів у продукції.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що через дефіцит якісної малини в Україні та скорочення врожаю в Європі закупівельні ціни для переробки в окремі періоди сягали 193–195 грн/кг без ПДВ.