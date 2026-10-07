Электрокары потеряли почти четверть рынка за год: что покупали украинцы в сентябре

В сентябре 2026 года доля автомобилей с традиционными двигателями на рынке новых легковушек Украины выросла до 59,5% против 46,5% годом ранее. В то же время, доля электромобилей сократилась с 33% до 9,2%.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба "Укравтопрома".

Какие авто покупали украинцы?

Для сравнения, в сентябре 2025 года доля таких автомобилей составляла 46,5%. Таким образом, за год спрос на автомобили с традиционными силовыми установками заметно вырос.

Наибольшую долю среди новых авто в сентябре заняли бензиновые модели – 39,3% продаж. Год назад на них приходилось 31,2% рынка.

В то же время доля гибридных автомобилей выросла с 20,3% в сентябре 2025 года до 31%.

Увеличилась и доля дизельных моделей – с 15,3% до 20,2%.

Электромобили продемонстрировали противоположную динамику. Их доля в продажах новых легковушек сократилась с 33% в сентябре прошлого года до 9,2% в сентябре 2026 года.

Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО), как и годом ранее, сформировали менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Какие модели стали лидерами в своих сегментах

Среди автомобилей с разными типами силовых установок лидерами по продажам в сентябре стали:

бензиновые – Hyundai Tucson;

гибридные – Toyota RAV4;

дизельные – Renault Duster;

электромобили – BYD Sea Lion 06EV;

автомобили из ГБО – Hyundai Tucson.

Таким образом, в сентябре украинский рынок новых авто продемонстрировал существенный рост доли бензиновых, дизельных и гибридных моделей на фоне резкого сокращения доли электромобилей.

Напомним, в сентябре в Украине реализовали 1457 новых коммерческих автомобилей – грузовиков и спецтехники. Это самый большой месячный результат в этом сегменте рынка с января 2022 года.