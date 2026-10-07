Електрокари втратили майже чверть ринку за рік: що купували українці у вересні

У вересні 2026 року частка автомобілів із традиційними двигунами на ринку нових легковиків України зросла до 59,5% проти 46,5% роком раніше. Водночас частка електромобілів скоротилася з 33% до 9,2%.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба "Укравтопрома".

Які авто купували українці?

Для порівняння, у вересні 2025 року частка таких авто становила 46,5%. Таким чином, за рік попит на автомобілі з традиційними силовими установками помітно зріс.

Найбільшу частку серед нових авто у вересні зайняли бензинові моделі - 39,3% продажів. Рік тому на них припадало 31,2% ринку.

Водночас частка гібридних автомобілів зросла з 20,3% у вересні 2025 року до 31% цьогоріч.

Збільшилася і частка дизельних моделей - з 15,3% до 20,2%.

Натомість електромобілі продемонстрували протилежну динаміку. Їхня частка в продажах нових легковиків скоротилася з 33% у вересні минулого року до 9,2% у вересні 2026-го.

Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО), як і роком раніше, сформували менше 1% продажів нових легковиків.

Які моделі стали лідерами у своїх сегментах

Серед автомобілів із різними типами силових установок лідерами за продажами у вересні стали:

бензинові - Hyundai Tucson;

гібридні - Toyota RAV4;

дизельні - Renault Duster;

електромобілі - BYD Sea Lion 06EV;

автомобілі з ГБО - Hyundai Tucson.

Таким чином, у вересні український ринок нових авто продемонстрував суттєве зростання частки бензинових, дизельних та гібридних моделей на тлі різкого скорочення частки електромобілів.

Нагадаємо, у вересні в Україні реалізували 1457 нових комерційних автомобілів – вантажівок і спецтехніки. Це найбільший місячний результат у цьому сегменті ринку з січня 2022 року.