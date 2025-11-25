Электромобили спасают продажи: в октябре авторынок Европы вырос почти на 5%

Продажи новых автомобилей в Европе выросли четвертый месяц подряд в октябре, что свидетельствует об устойчивом обновлении рынка. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), регистрация новых автомобилей выросла на 4,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,09 миллиона единиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Основной движущей силой роста стало продвижение автопроизводителями более доступных электрифицированных моделей.

Ключевые тенденции

Наибольший рост среди основных рынков продемонстрировали Испания и Германия, в то время как Великобритания и Италия "застопорились".

Продажи электрокаров выросли благодаря 40% росту гибридных моделей с подзарядкой от сети (PHEV). Регистрация полностью электрических автомобилей (BEV) выросла почти на треть.

Несмотря на общий рост продаж, автопроизводители, в частности Volkswagen и Stellantis, сталкиваются с более медленным, чем ожидалось, спросом на полностью электрические модели. Это привело к замедлению работы некоторых заводов и сокращению планов электромобилей (например, у Porsche).

Среди европейских гигантов значительный прирост показали Renault (+11%), Volkswagen Group и BMW. Китайский автопроизводитель BYD активизирует усилия в Европе, увеличив продажи более чем в три раза и легко опередив Tesla, регистрация автомобилей которой, напротив, снизилась на 48%.

Будущее рынка

Растущий выбор более дешевых моделей, таких как городской автомобиль Citroën ë-C3 от Stellantis, привлекает потребителей. Однако производители все еще стремятся к большей гибкости от политиков относительно жестких экологических норм.

Автопроизводители встретятся с представителями Европейского Союза для обсуждения возможных изменений в план Брюсселя о запрещении продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) до 2035 года. В то время как Германия поддерживает смягчение правил, Испания настаивает на их сохранении.

Несмотря на текущие вызовы и растущую конкуренцию со стороны китайских производителей во главе с BYD, аналитики прогнозируют возобновление продаж европейских автобрендов со следующего года. Ожидается, что новые субсидии на электромобили, меры по расходам и пересмотр стратегии улучшат перспективы на 2026 и 2027 годы.

Спрос на электромобили в Украине

В Украине электрокары пользуются большим спросом. В октябре украинцы зарегистрировали около 10,5 тыс. электромобилей. Самым активным рынок был во Львовской области, где поставили на учет 1635 автомобилей, из которых 92% – подержаны.

Вторую позицию занял Киев с 1252 регистрациями, где доля бывших в употреблении составляет 52%, а третью – Киевская область с 850 электрокарами и 65% импортированного секонд-хенда.

Среди новых электромобилей рынки Киева, Киевской и Днепропетровской области возглавил Volkswagen ID.Unyx. Во Львовской и Одесской областях покупатели чаще выбирали BYD Song Plus.

Напомним, за девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 56 тысячами электромобилей (BEV).