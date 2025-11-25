Електромобілі рятують продажі: у жовтні авторинок Європи зріс майже на 5%

Продажі нових автомобілів у Європі зросли четвертий місяць поспіль у жовтні, що свідчить про стійке відновлення ринку. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), реєстрація нових автомобілів зросла на 4,9% порівняно з минулим роком, сягнувши 1,09 мільйона одиниць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Основною рушійною силою зростання стало просування автовиробниками більш доступних електрифікованих моделей.

Ключові тенденції

Найбільше зростання серед основних ринків продемонстрували Іспанія та Німеччина, тоді як Велика Британія та Італія "застопорилися".

Продажі електрокарів зросли завдяки 40% зростанню гібридних моделей із заряджанням від мережі (PHEV). Реєстрація повністю електричних автомобілів (BEV) зросла майже на третину.

Попри загальне зростання продажів, автовиробники, зокрема Volkswagen та Stellantis, стикаються з повільнішим, ніж очікувалося, попитом на повністю електричні моделі. Це призвело до уповільнення роботи деяких заводів та скорочення планів щодо електромобілів (наприклад, у Porsche).

Серед європейських гігантів значний приріст показали Renault (+11%), Volkswagen Group та BMW. Китайський автовиробник BYD активізує зусилля в Європі, збільшивши продажі більш ніж утричі та легко випередивши Tesla, реєстрація автомобілів якої, навпаки, знизилася на 48%.

Майбутнє ринку

Зростаючий вибір дешевших моделей, як-от міський автомобіль Citroën ë-C3 від Stellantis, приваблює споживачів. Однак виробники все ще прагнуть більшої гнучкості від політиків щодо жорстких екологічних норм.

Автовиробники зустрінуться з представниками Європейського Союзу для обговорення можливих змін до плану Брюсселя про заборону продажу нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) до 2035 року. У той час як Німеччина підтримує пом'якшення правил, Іспанія наполягає на їх збереженні.

Незважаючи на поточні виклики та зростаючу конкуренцію з боку китайських виробників на чолі з BYD, аналітики прогнозують відновлення продажів європейських автобрендів з наступного року. Очікується, що нові субсидії на електромобілі, заходи щодо витрат та перегляд стратегії покращать перспективи на 2026 та 2027 роки.

Попит на електромобілі в Україні

В Україні електрокари користуються значним попитом. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тис. електромобілів. Найактивнішим ринок був у Львівській області, де поставили на облік 1635 авто, з яких 92% – вживані.

Другу позицію посів Київ із 1252 реєстраціями, де частка вживаних складає 52%, а третю – Київська область з 850 електрокарами та 65% імпортованого секонд-хенду.

Серед нових електромобілів ринки Києва, Київщини та Дніпропетровської області очолив Volkswagen ID.Unyx. Натомість у Львівській та Одеській областях покупці частіше обирали BYD Song Plus.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 56 тисячами електромобілів (BEV).