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Электронный талон вместо штампа: экспедиторам упростили подтверждение разрешения на погрузку

корабль, море, краны
Гостаможслужба ввела новый цифровой сервис. / Freepik

Гостаможслужба упростила подтверждение разрешения на погрузку и ввела в личном кабинете новый функционал. Экспедиторы могут самостоятельно распечатать электронный талон после получения разрешения на погрузку. Это позволяет избежать походов в таможню по штампу на бумажном поручении.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной таможенной службы Украины.

Что изменится к лучшему?

Талон содержит всю необходимую информацию, в том числе номер поручения и штрихкод. Портовый оператор, в свою очередь, может быстро проверить действительность разрешения в Личном кабинете, отсканировав штрихкод или введя номер вручную.

Функция работает как временное решение на период до завершения интеграции информационных систем портовых операторов с Гостаможслужбой. В то же время, она уже сейчас позволяет ускорить процесс оформления и уменьшить количество бумажных документов.

Напомним, в начале июня Государственная таможенная служба запустила новый цифровой сервис для бизнеса — автоматизированный доступ к собственным таможенным декларациям через API. Бизнес получил удобный инструмент, который сэкономит время для обработки данных и подготовки отчетности.

Автор:
Татьяна Ковальчук