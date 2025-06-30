Електронний талон замість штампа: експедиторам спростили підтвердження дозволу на навантаження

Держмитслужба спростила підтвердження дозволу на навантаження і запровадила в особистому кабінеті новий функціонал. Експедитори можуть самостійно роздрукувати електронний талон після отримання дозволу на навантаження. Це дозволяє уникнути походів до митниці за штампом на паперовому дорученні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Що зміниться на краще?

Талон містить усю необхідну інформацію, зокрема номер доручення та штрихкод. Портовий оператор, у свою чергу, може швидко перевірити дійсність дозволу в Особистому кабінеті, відсканувавши штрихкод або ввівши номер вручну.

Функція працює як тимчасове рішення на період до завершення інтеграції інформаційних систем портових операторів з Держмитслужбою. Водночас вона вже зараз дозволяє пришвидшити процес оформлення та зменшити кількість паперових документів.

Нагадаємо, на початку червня Державна митна служба запустила новий цифровий сервіс для бізнесу — автоматизований доступ до власних митних декларацій через API. Бізнес отримав зручний інструмент, який зекономить час на обробку даних і підготовку звітності.