Эмбриолог, халвомесильник и пастижер: в Госслужбе занятости назвали самые редкие профессии на рынке труда

В Украине есть профессии, о которых мало кто догадывается. Среди них – чистильщик дымоходов, сортировщик немытой шерсти, часовщик городской ратуши или краситель зеркал.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости, назвал самые редкие профессии на рынке труда в 2024 году.

Отмечается, что в прошлом году наиболее популярны среди работодателей были рабочие профессии, как строитель, сантехник, электрик, слесарь, сварщик, швея и другие квалифицированные специалисты. В то же время среди профессий, очень редко оказывающихся в перечне вакансий, встречаются действительно необычные.

Самые необычные и редкие профессии в Украине

Аппаратчик выращивания дрожжей. В прошлом году на таких специалистов поступало всего 12 запросов. Аппаратчик размножает, кормит и выращивает дрожжи, контролирует температуру и влажность, отбирает и загружает их в бродильные чаны. Берет пробы, дозирует и отпускает дрожжи на производство. Благодаря точной дозировке и контролю условий выращивания, аппаратчик обеспечивает высокое качество дрожжей, используемых в хлебопекарной, пивоваренной и других отраслях пищевой промышленности.

Настройщик пианино и роялей. Пианин и рояль – это сложные инструменты, состоящие из более 10 000 деталей. Настройщик – это мастер, не только настраивающий инструмент, но и глубоко понимающий его внутреннее устройство, способный устранить любой дефект и восстановить его до идеального состояния. Лишь пять вакансий появилось в центрах занятости за весь 2024 год.

Халвомеситель. Эта профессия объединяет специалистов, готовящих восточные десерты из орехов и сахара. Халвомесители отвечают за достижение идеальной консистенции халвы, тщательно контролируя процесс затворения и формования. И точность здесь – залог качества. На них было всего 4 вакансии за прошлый год.

Натурщик. К этим специалистам работодатели предъявляют очень много требований: натурщик должен иметь выраженное физически-пластическое строение тела, мимическое выражение лица, уметь демонстрировать поставленные позы в одежде и в обнаженном виде, быть гибкими и пластическими и ключевое – стоять неподвижно по несколько часов, поэтому эта работа – для действительно. Количество вакансий также 4.

Бутафор. Эти мастера рисуют эскизы, а затем создают муляжи предметов, которые впоследствии появляются в театре, кино, на полках магазинов и в художественных студиях. Специалист, который лепит, производит, составляет, фактурирует, чтобы предметы приобретали естественность. Только 3 таких вакансии за год.

Пастыжер. Это специалист, создающий парики, шиньоны, колоритные брови, усы и бороды для театра, кино или fashion-индустрии. Пастижер – это мастер, который визуально может превратить любого человека, даже в фантастическое существо. На них было всего 2 вакансии в год.

Эмбриолог. Только одна такая вакансия появилась в базе службы занятости в прошлом году. Это специалист в области репродуктивной медицины, помогающий создавать новую жизнь, а многим людям – дает шанс стать родителями. Невероятно хорошая и сложная профессия, являющаяся целой наукой, где каждый день может стать чудом жизни.

О вакансиях на рынке

В январе 2025 года больше всего вакансий было предложено в следующих категориях:

"Рабочие специальности, производство" — 15 932 вакансии, что на 5% больше, чем в декабре;

"Сфера обслуживания" — 13 927 вакансий, рост на 6%;

"Продажа, закупка" — 11 888 вакансий, увеличение на 11%.

Также, если сравнивать с предыдущим месяцем, значительно увеличилось количество вакансий в категории "Красота, фитнес, спорт" — на 29%.

Напомним, что 2025 год на рынке труда начался активно. количество вакансий увеличилось на 7%. Больше всего возросла потребность в специалистах бьюти-сферы. Также значительно вырос спрос на дистанционную работу: в январе конкуренция за такие вакансии увеличилась почти на 50%.