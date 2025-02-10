Ембріолог, халвомісильник та пастижер: у Держслужбі зайнятості назвали найрідкісніші професії на ринку праці

В Україні існують професії, про які мало хто здогадується. Серед них – чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби зайнятості, назвав найрідкісніші професії на ринку праці у 2024 році.

Зазначається, що торік найбільш популярними серед роботодавців були робітничі професії, як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці. Водночас серед професій, що дуже рідко опиняються в переліку вакансій, трапляються дійсно незвичайні.

Найнезвичайніші та рідкісні професії в Україні

Апаратник вирощування дріжджів. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів. Апаратник розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає і завантажує їх в бродильні чани. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво. Завдяки точному дозуванню та контролю умов вирощування, апаратник забезпечує високу якість дріжджів, що використовуються у хлібопекарській, пивоварній та інших галузях харчової промисловості.

Настроювач піаніно та роялів. Піаніно та рояль – це складні інструменти, що складаються з понад 10 000 деталей. Настроювач – це майстер, який не лише налаштовує інструмент, а й глибоко розуміє його внутрішню будову, здатний усунути будь-який дефект і відновити його до ідеального стану. Лише 5 вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік.

Халвомісильник. Ця професія об’єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру. Халвомісильники відповідають за досягнення ідеальної консистенції халви, ретельно контролюючи процес замішування та формування. І точність тут – запорука якості. На них було лише 4 вакансії за минулий рік.

Натурник. До цих спеціалістів роботодавці ставлять дуже багато вимог: натурник повинен мати виражену фізично-пластичну будову тіла, мімічний вираз обличчя, вміти демонструвати поставлені пози в одязі та в оголеному вигляді, бути гнучкими і пластичними та ключове – стояти нерухомо по кілька годин, тому ця робота – для дійсно витривалих. Кількість вакансій також 4.

Бутафор. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях. Спеціаліст, який ліпить, виготовляє, складає, фактурує, щоб предмети набували природності. Лише 3 такі вакансії за рік.

Пастижер. Це спеціаліст, який створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії. Пастижер – це майстер, який візуально може перевтілити будь-яку людину, навіть у фантастичну істоту. На них було лише 2 вакансії за рік.

Ембріолог. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя, а багатьом людям – дає шанс стати батьками. Неймовірно добра та складна професія, яка є цілою наукою, де кожен день може стати дивом життя.

Про вакансії на ринку

У січні 2025 року найбільше вакансій було запропоновано в таких категоріях:

"Робочі спеціальності, виробництво" — 15 932 вакансії, що на 5% більше, ніж у грудні;

"Сфера обслуговування" — 13 927 вакансій, зростання на 6%;

"Продаж, закупівля" — 11 888 вакансій, збільшення на 11%.

Також, якщо порівнювати з попереднім місяцем, значно збільшилася кількість вакансій у категорії "Краса, фітнес, спорт" — аж на 29%.

Нагадаємо, що 2025 рік на ринку праці розпочався активно: кількість вакансій збільшилася на 7%. Найбільше зросла потреба у фахівцях бʼюті-сфери. Також значно зріс попит на дистанційну роботу: в січні конкуренція за такі вакансії збільшилася майже на 50%.