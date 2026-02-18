Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергетическая помощь Украине: Польша собрала более 120 млн грн

Польша, Украина
Польша предоставила Украине энергетическую помощь на 10,2 млн злотых / Depositphotos

Польша предоставила Украине энергетическую помощь более чем на 10,2 млн злотых (124 млн грн), из которых более половины — 5,74 млн злотых (70 млн грн) было собрано в церквях Краковской архиепархии и благодаря пожертвованиям на счет краковского Caritas.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило посольство Республики Польша в Киеве.

В посольстве отметили, что собранные средства стали результатом обращения митрополита Краковского, кардинала Гжегож Рысь от 24 января 2026 года, в котором он призвал к помощи жителям Киева. После этого в храмах Краковская архиепархия и через счет Caritas состоялось благотворительное собрание.

Кроме финансовой поддержки, по информации дипломатического представительства, Министерство внутренних дел и администрации Польши и правительственное агентство стратегических резервов Польши передали Украине почти тысячу электрогенераторов и обогревателей для обеспечения потребностей населения в условиях энергетических вызовов.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов   разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Автор:
Ольга Опенько