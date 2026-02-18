- Категория
Энергетическая помощь Украине: Польша собрала более 120 млн грн
Польша предоставила Украине энергетическую помощь более чем на 10,2 млн злотых (124 млн грн), из которых более половины — 5,74 млн злотых (70 млн грн) было собрано в церквях Краковской архиепархии и благодаря пожертвованиям на счет краковского Caritas.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщило посольство Республики Польша в Киеве.
В посольстве отметили, что собранные средства стали результатом обращения митрополита Краковского, кардинала Гжегож Рысь от 24 января 2026 года, в котором он призвал к помощи жителям Киева. После этого в храмах Краковская архиепархия и через счет Caritas состоялось благотворительное собрание.
Кроме финансовой поддержки, по информации дипломатического представительства, Министерство внутренних дел и администрации Польши и правительственное агентство стратегических резервов Польши передали Украине почти тысячу электрогенераторов и обогревателей для обеспечения потребностей населения в условиях энергетических вызовов.
Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций
Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.