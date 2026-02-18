Энергетическая помощь Украине: Польша собрала более 120 млн грн

Польша предоставила Украине энергетическую помощь более чем на 10,2 млн злотых (124 млн грн), из которых более половины — 5,74 млн злотых (70 млн грн) было собрано в церквях Краковской архиепархии и благодаря пожертвованиям на счет краковского Caritas.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило посольство Республики Польша в Киеве.

В посольстве отметили, что собранные средства стали результатом обращения митрополита Краковского, кардинала Гжегож Рысь от 24 января 2026 года, в котором он призвал к помощи жителям Киева. После этого в храмах Краковская архиепархия и через счет Caritas состоялось благотворительное собрание.

Кроме финансовой поддержки, по информации дипломатического представительства, Министерство внутренних дел и администрации Польши и правительственное агентство стратегических резервов Польши передали Украине почти тысячу электрогенераторов и обогревателей для обеспечения потребностей населения в условиях энергетических вызовов.

Заметим, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудование от широкой коалиции государств и международных организаций

Раньше Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.