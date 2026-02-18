Енергетична допомога Україні: Польща зібрала понад 120 млн грн

Польща надала Україні енергетичну допомогу на понад 10,2 млн злотих (124 млн грн), з яких більше половини — 5,74 млн злотих ( 70 млн грн) було зібрано у церквах Краківської архієпархії та завдяки пожертвам на рахунок краківського Caritas.

Як пише Delo.ua, про це повідомило посольство Республіки Польща у Києві.

У посольстві зазначили, що зібрані кошти стали результатом звернення митрополита Краківського, кардинала Гжегож Рись, від 24 січня 2026 року, в якому він закликав до допомоги мешканцям Києва. Після цього у храмах Краківська архієпархія та через рахунок Caritas відбулися благодійні збори.

Крім фінансової підтримки, за інформацією дипломатичного представництва, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі та Урядове агентство стратегічних резервів Польщі передали Україні майже тисячу електрогенераторів і обігрівачів для забезпечення потреб населення в умовах енергетичних викликів.

Зауважимо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Раніше Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.