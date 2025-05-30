Энергоатом передал почти 15 млрд грн на нужды Сил обороны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину национальный оператор НАЭК "Энергоатом" направил в поддержку Сил обороны 14,9 млрд грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Помощь армии

С начала полномасштабного вторжения РФ НАЭК "Энергоатом" продолжает активно поддерживать Силы обороны Украины. По состоянию на конец мая 2025 компания направила на нужды защитников страны 14,9 миллиарда гривен.

Эти средства были использованы на содержание подразделений Нацгвардии, охраняющих украинские атомные электростанции, целевую помощь Вооруженным Силам, приобретение беспилотных авиационных комплексов FP-1, поддержку благотворительных инициатив, в частности фонда "Ангелы Азову" и БФ "Поддержи третью штурмову", а также на закупку.

Кроме того, "Энергоатом" перечислил 300 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров в рамках программы "Гвардия наступления".

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.