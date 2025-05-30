Енергоатом передав майже 15 млрд грн на потреби Сил оборони

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну національний оператор НАЕК “Енергоатом” спрямував на підтримку Сил оборони 14,9 млрд грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Допомога армії

З початку повномасштабного вторгнення РФ НАЕК "Енергоатом" продовжує активно підтримувати Сили оборони України. Станом на кінець травня 2025 року компанія спрямувала на потреби захисників країни 14,9 мільярда гривень.

Ці кошти були використані на утримання підрозділів Нацгвардії, що охороняють українські атомні електростанції, цільову допомогу Збройним Силам, придбання безпілотних авіаційних комплексів FP-1, підтримку благодійних ініціатив, зокрема фонду "Янголи Азову" та БФ "Підтримай третю штурмову", а також на закупівлю комплексів радіоелектронної боротьби "НОТА".

Окрім цього, "Енергоатом" перерахував 300 мільйонів гривень на закупівлю 50 бронетранспортерів у межах програми "Гвардія наступу".

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.