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Энергосистема Украины наращивает мощности: показатель должен возрасти до 21,4 ГВт
Украина имеет 15 ГВт доступной электрической мощности с учетом когенерации и импорта. До конца года этот показатель планируют увеличить до 21,4 ГВт, если из-за российских атак не будет значительных новых разрушений.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Interfax.
Текущее состояние и источники поколения
21 августа министр энергетики Денис Шмигаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде отметил, что более 40% мощности обеспечивает атомная генерация; 25% - тепловые электростанции и 15% – гидроэнергетика.
"Энергию генерируют шесть из девяти энергоблоков АЭС, три энергоблока находятся в плановом ремонте, на пяти блоках плановые ремонты уже завершены", - заявил он.
План наращивания мощностей
По словам Шмыгаля, к 1 ноября доступную мощность планируется увеличить до 19,6 ГВт. К концу года показатель должен достигнуть 21,4 ГВт.
В то же время работа энергосистемы зависит от ситуации с российскими атаками.
"Энергосистема работает стабильно, но все может меняться в зависимости от интенсивности российского воздушного террора, в период вечернего максимума", - подчеркнул министр.
Напомним, Кабмин планирует в 2026 году ввести в эксплуатацию минимум 800 МВт газовой генерации, из которых не менее 200 МВт должны обеспечить государственные энергокомпании.