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Енергосистема України нарощує потужності: показник має зрости до 21,4 ГВт

електромережі
Україна планує збільшити генерацію до 21,4 ГВт / Фото: НКРЕКП

Україна наразі має 15 ГВт доступної електричної потужності з урахуванням когенерації та імпорту. До кінця року цей показник планують збільшити до 21,4 ГВт, якщо через російські атаки не буде значних нових руйнувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Interfax.

Поточний стан та джерела генерації

21 серпня міністр енергетики Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді зазначив, що понад 40% потужності забезпечує атомна генерація; 25% — теплові електростанції і 15% — гідроенергетика.

"Енергію генерують шість із дев’яти енергоблоків АЕС, три енергоблоки перебувають у плановому ремонті, на п’яти блоках планові ремонти уже завершені", — заявив він.

План нарощування потужностей

За словами Шмигаля, до 1 листопада доступну потужність планують збільшити до 19,6 ГВт. До кінця року показник має досягти 21,4 ГВт.

Водночас робота енергосистеми залежить від ситуації з російськими атаками.

"Енергосистема працює стабільно, але все може змінюватися залежно від інтенсивності російського повітряного терору, в період вечірнього максимуму", — наголосив міністр.

Нагадаємо, Кабмін планує у 2026 році ввести в експлуатацію щонайменше 800 МВт газової генерації, з яких не менше 200 МВт мають забезпечити державні енергокомпанії. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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