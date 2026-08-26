Энергостойкость образования Киева: мощность генераторов выросла в три раза

В киевских учебных за год количество генераторов возросло почти на 25% — с 681 до 849. Их суммарная мощность увеличилась более чем в три раза — до 31,6 тыс. кВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Энергостойкость образования Киева

Это должно обеспечить учебным заведениям большую автономность во время длительных отключений электроэнергии.

За этот же период на 40% возросло количество инверторов - со 150 до 210. Наибольшую мощность генераторов увеличили в учебных заведениях Днепровского, Дарницкого и Деснянского районов. По количеству установленных инверторов лидируют Соломенский, Дарницкий и Днепровский районы.

В КГГА отмечают, что усиление энергостойкости является частью подготовки образовательной сети к новому учебному году. Город продолжает расширять возможности для безопасного пребывания детей и работников в случае чрезвычайных ситуаций.

В частности, за год количество мест в укрытиях учебных заведений увеличилось с 359 до 374 тысяч. Таким образом, дополнительно создали возможность разместить около 16 тысяч человек.

Также отмечается, что работа по обустройству и расширению укрытий в столичных учебных заведениях продолжается. Безопасность детей и работников остается одним из ключевых приоритетов при подготовке Киева к новому учебному году.

Напомним, в рамках выполнения Плана энергостойкости Киева на ремонт внутреннего электрооборудования в жилых домах город выделил 800 млн. грн.