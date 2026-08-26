Енергостійкість освіти Києва: потужність генераторів зросла утричі

У київських закладах освіти за рік кількість генераторів зросла майже на 25% — із 681 до 849. Їхня сумарна потужність збільшилася більш ніж утричі — до 31,6 тис. кВт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Енергостійкість освіти Києва

Це має забезпечити закладам освіти більшу автономність під час тривалих відключень електроенергії.

За цей же період на 40% зросла кількість інверторів - зі 150 до 210. Найбільше потужність генераторів збільшили в закладах освіти Дніпровського, Дарницького та Деснянського районів. За кількістю встановлених інверторів лідирують Солом’янський, Дарницький і Дніпровський райони.

У КМДА зазначають, що посилення енергостійкості є частиною підготовки освітньої мережі до нового навчального року. Місто також продовжує розширювати можливості для безпечного перебування дітей та працівників у разі надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за рік кількість місць в укриттях закладів освіти збільшилася з 359 до 374 тисяч. Таким чином, додатково створили можливість розмістити близько 16 тисяч людей.

Також зазначається, що робота з облаштування та розширення укриттів у столичних закладах освіти триває. Безпека дітей і працівників залишається одним із ключових пріоритетів під час підготовки Києва до нового навчального року.

Нагадаємо, в межах виконання Плану енергостійкості Києва на ремонт внутрішнього електрообладнання в житлових будинках місто виділило 800 млн грн.