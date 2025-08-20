"Эпицентр" и Урбанские строят зерновой терминал на 5 млн т

Группа компаний "Эпицентр" совместно с семьей Урбанских готовится к строительству крупного зернового терминала в порту "Южный". Его расчетная мощность составит 5 млн т в год, что может существенно изменить баланс сил среди операторов перевалки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Latifundist.

"Эпицентр Агро" заходит в собственную перевалку

Порт "Южный" считается самым глубоким в Украине и одним из наиболее перспективных для аграрного экспорта. Здесь уже работают крупные игроки, но остаются свободные участки под новые проекты. Именно ими решил воспользоваться Эпицентр К, крупнейший непродовольственный ритейлер страны, с 2015 года развивающий и аграрное направление.

Его агрохолдинг "Эпицентр Агро" владеет земельным банком в 170 тысяч гектаров, элеваторными мощностями на 2 млн т и производством зерна в объеме до 1 млн т ежегодно. В прошлом году компания также запустила свой трейдинг.

Строительство терминала выглядит логичным шагом к завершению вертикальной интеграции: теперь холдинг сможет не только выращивать и экспортировать зерно, но и контролировать его перевалку в морском порту.

Альянс с Урбанскими

В 2025 году "Эпицентр К" через кипрскую компанию "Касабланка Шиппинг Лимитед" приобрел долю в одесском предприятии "Промтехинация", арендующем земельные участки в акватории "Южного". Остальные акции принадлежат семье Урбанских. В результате в партнерстве сошлись два разных бизнеса: крупный агрохолдинг, нуждающийся в собственном терминале, и владельцы прибрежного участка, искавшие инвестора для его развития.

Именно "Промтехинация" и станет оператором будущего терминала, получив в собственность оборудование для хранения и перевалки зерна.

Каким будет новый терминал

Проект, датированный 2024 годом, предусматривает строительство комплекса мощностью 5 млн т перевалки в год с емкостью силосов в 250 тысяч т. Для обеспечения логистики планируется построить собственную железнодорожную станцию, которая сможет принимать до пяти поездов в сутки. Дополнительно будут оборудованы станции разгрузки вагонов и грузовиков, соединенные с основными элеваторами конвейерной галереей протяженностью 1,6 км.

Зерно из элеваторов будет попадать на новый причал протяженностью до 350 метров и глубиной 16 метров. Перегрузку на суда будут осуществлять два башенных крана производительностью 1500 тонн в час каждый. Запуск терминала намечен на 2026 год.

Выдержит ли инфраструктура?

Железнодорожная логистика - одна из главных тем дискуссий вокруг строительства. Заместитель директора департамента технологии перевозок "Укрзализныци" Валерий Ткачев считает место для нового терминала удачно выбранным. По его словам, сейчас технических ограничений для движения поездов в этот район нет, а железная дорога способна дополнительно обрабатывать пять поездов в сутки. В то же время он отмечает, что без наращивания пропускной способности подъездных путей развитие портовой инфраструктуры в будущем будет ограничено.

Некоторые эксперты, впрочем, выражают беспокойство. Они отмечают, что проект слишком зависит от станции "Промышленная", которая сейчас принадлежит Одесскому припортовому заводу. Пока предприятие не работает, вагоны можно подавать без проблем. Но в случае возобновления производства или роста активности соседних терминалов пропускная способность путей может стать критической.

Снизятся ли ставки перевалки?

Различные участники рынка по-разному оценивают влияние нового терминала на тарифы. В "Укрзализныце" считают, что дополнительные мощности усилят конкуренцию и снизят ставки на перевалку на 1-2 доллара за тонну. Это выгодно аграриям, но менее привлекательно для существующих операторов.

Впрочем, другие эксперты подчеркивают, что выиграют прежде всего трейдеры, ведь именно они управляют логистикой и договариваются с портами. Фермеры в большинстве своем не доставляют зерно в порт самостоятельно. Сегодня тарифы сильно отличаются: перевалка из-за элеватора с доработкой стоит 10–11 долларов за тонну, без доработки — 6–7 долларов, а простая грейферная перегрузка в судно — всего 4–5 долларов.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на профицит мощностей, новый терминал сможет найти свою нишу благодаря технологичности и наличию гарантированного объема зерна от самого "Эпицентра".

Сколько стоит и когда окупится

Строительство оценивается в 160–270 млн долларов в зависимости от окончательной стоимости причала и инженерных работ. Себестоимость перевалки в новом терминале может составить 5–6 долларов за тонну, в то время как на соседних терминалах она ниже. Это означает, что маржинальность будет не слишком высокой, всего 2–3 доллара с тонны. В таких условиях окупаемость может растянуться на десять-пятнадцать лет.

Для сравнения: терминал Neptune Grain Terminal компаний MV Cargo и Cargill с подобными мощностями стоил 150 млн долларов, ТИС-Grain — около 130 млн долларов, а строительство "Бориважа" с вдвое меньшими объемами хранения в 2007–2009 годах оценивалось в 70 млн долларов.

Отмечается, что зерновой терминал "Эпицентра" и Урбанских в "Южном" станет одним из самых крупных инфраструктурных проектов в аграрном секторе последних лет. Он может усилить конкуренцию на рынке, снизить ставки на перевалку и предоставить агропроизводителям новые возможности для экспорта. В то же время, риски связаны с профицитом мощностей, железнодорожной инфраструктурой и длительным сроком окупаемости остаются высокими.

Напомним, компания Эпицентр К в июле 2025 года анонсировала запуск трейдинга агропродукции и принялась рассматривать расширение земельного банка участка в Хмельницкой и Винницкой областях. ООО "Эпицентр К", в состав которого входит "Эпицентр Агро", создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. Имеет в Украине сеть одноименных торговых центров. С 2016 года развивает аграрное направление бизнеса. Возделывает более 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях.