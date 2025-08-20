"Епіцентр" будує зерновий термінал на 5 млн т: хто в партнерах

Група компаній "Епіцентр" спільно з родиною Урбанських із Одеси готується до будівництва великого зернового терміналу в порту "Південний". Його розрахункова потужність складе 5 млн т на рік, і це може суттєво змінити баланс сил серед операторів перевалки.

"Епіцентр Агро" заходить у власну перевалку

Порт "Південний" вважається найглибшим в Україні та одним із найбільш перспективних для аграрного експорту. Тут уже працюють великі гравці, однак залишаються вільні ділянки під нові проєкти. Саме ними вирішив скористатися "Епіцентр К", найбільший непродовольчий ритейлер країни, що з 2015 року розвиває й аграрний напрям.

Його агрохолдинг "Епіцентр Агро" володіє земельним банком у 170 тисяч гектарів, елеваторними потужностями на 2 млн т і виробництвом зерна в обсязі до 1 млн т щороку. Минулого року компанія також запустила власний трейдинг.

Будівництво терміналу виглядає логічним кроком для завершення вертикальної інтеграції: тепер холдинг зможе не лише вирощувати й експортувати зерно, а й контролювати його перевалку в морському порту.

Альянс з Урбанськими

У 2025 році "Епіцентр К" через кіпрську компанію "Касабланка Шиппінг Лімітед" придбав частку в одеському підприємстві "Промтехіновація", яке орендує земельні ділянки в акваторії "Південного". Решта акцій належить родині Урбанських. У результаті в партнерстві зійшлися два різних бізнеси: великий агрохолдинг, що потребує власного терміналу, та власники прибережної ділянки, які шукали інвестора для її розвитку.

Саме "Промтехіновація" і стане оператором майбутнього терміналу, отримавши у власність обладнання для зберігання та перевалки зерна.

Яким буде новий термінал

Проєкт, датований 2024 роком, передбачає будівництво комплексу потужністю 5 млн т перевалки на рік із місткістю силосів у 250 тисяч т. Для забезпечення логістики планується звести власну залізничну станцію, яка зможе приймати до п’яти поїздів на добу. Додатково буде обладнано станції розвантаження вагонів і вантажівок, з’єднані з основними елеваторами конвеєрною галереєю довжиною 1,6 км.

Зерно з елеваторів потраплятиме на новий причал довжиною до 350 метрів і глибиною 16 метрів. Перевантаження на судна здійснюватимуть два баштових крани продуктивністю 1500 тонн на годину кожен. Запуск терміналу запланований на 2026 рік.

Чи витримає інфраструктура?

Залізнична логістика є однією з головних тем дискусій навколо будівництва. Заступник директора департаменту технології перевезень "Укрзалізниці" Валерій Ткачов вважає місце для нового терміналу вибраним вдало. За його словами, нині технічних обмежень для руху поїздів до цього району немає, а залізниця здатна додатково обробляти п’ять потягів на добу. Водночас він наголошує: без нарощування пропускної здатності під’їзних колій розвиток портової інфраструктури в майбутньому буде обмежений.

Деякі експерти, втім, висловлюють занепокоєння. Вони зазначають, що проєкт надто залежить від станції "Промислова", яка нині належить Одеському припортовому заводу. Поки підприємство не працює, вагони можна подавати без проблем. Але в разі відновлення виробництва або зростання активності сусідніх терміналів пропускна здатність колій може стати критичною.

Чи знизяться ставки перевалки?

Різні учасники ринку по-різному оцінюють вплив нового терміналу на тарифи. У "Укрзалізниці" вважають, що додаткові потужності посилять конкуренцію й знизять ставки на перевалку на 1–2 долари за тонну. Це вигідно аграріям, але менш привабливо для існуючих операторів.

Втім, інші експерти наголошують, що виграють насамперед трейдери, адже саме вони керують логістикою та домовляються з портами. Фермери ж здебільшого не доставляють зерно в порт самостійно. Сьогодні тарифи сильно різняться: перевалка через елеватор із доробкою коштує 10–11 доларів за тонну, без доробки — 6–7 доларів, а просте грейферне перевантаження в судно — лише 4–5 доларів.

Експерти також зауважують, що попри профіцит потужностей, новий термінал зможе знайти свою нішу завдяки технологічності та наявності гарантованого обсягу зерна від самого "Епіцентра".

Скільки коштує і коли окупиться

Будівництво оцінюють у 160–270 млн доларів залежно від остаточної вартості причалу та інженерних робіт. Собівартість перевалки в новому терміналі може скласти 5–6 доларів за тонну, тоді як на сусідніх терміналах вона нижча. Це означає, що маржинальність буде не надто високою, лише 2–3 долари з тонни. За таких умов окупність може розтягнутися на десять-п’ятнадцять років.

Для порівняння: термінал Neptune Grain Terminal компаній MV Cargo і Cargill із подібними потужностями коштував 150 млн доларів, ТІС-Grain — близько 130 млн доларів, а будівництво "Боріважу" з удвічі меншими обсягами зберігання у 2007–2009 роках оцінювали в 70 млн доларів.

Зазначається, що зерновий термінал "Епіцентра" і Урбанських у "Південному" стане одним із найбільших інфраструктурних проектів в аграрному секторі останніх років. Він може посилити конкуренцію на ринку, знизити ставки на перевалку і дати агровиробникам нові можливості для експорту. Водночас ризики пов’язані з профіцитом потужностей, залізничною інфраструктурою та довгим терміном окупності залишаються високими.

Нагадаємо, компанія Епіцентр К у липні 2025 року анонсувала запуск трейдингу агропродукції та почала розглядати розширення земельного банку ділянки у Хмельницькій та Вінницькій областях. ТОВ "Епіцентр К", до складу якого входить "Епіцентр Агро", створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торгових центрів. З 2016 року розвиває аграрний напрям бізнесу. Обробляє понад 160 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській та Київській областях.