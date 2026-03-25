Ермака изменили: Буданов возглавил Совет предпринимательства

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сменил своего предшественника и в должности председателя Совета по поддержке предпринимательства Андрея Ермака.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ №268/2026 от 25 марта, опубликованного на сайте главы государства.

Совет предпринимательства обновился

Новым указом вносятся изменения в указ от 27 июня 2025 года №421/2025, согласно которому Совет возглавлял Андрей Ермак, занимавший тогда должность руководителя ОП.

Заместителями Кирилла Буданова в Совете по вопросам поддержки предпринимательства назначена Ирина Мудра, заместитель руководителя Офиса президента Украины, и Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Секретарем Рады, согласно указу, стала Лариса Яремчук, первый заместитель генерального директора Директората по социально-экономической политике Офиса президента Украины.

В состав Совета также вошли 80 представителей бизнеса – руководителей ведущих предприятий, которые присоединились к работе по собственному согласию, формируя широкий и профессиональный экспертный пул для развития предпринимательства в Украине.

Об отставке Ермака

Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

"Я благодарен Андрею за то, что он всегда представлял позицию Украины в переговорном процессе именно так, как и должно быть. Это всегда была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов или спекуляций. Произойдет перезагрузка Офиса президента Украины", – заявлял Зеленский.

Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .