Зеленский сделал перестановки в составе заместителей для главы СБУ и ввел Буданова в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Совет национальной безопасности и обороны руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и произвел перестановки в составе заместителей для главы Службы безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Офиса президента.

Так, Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Кирилла Буданова, недавно ставшего руководителем Офиса президента. Тем временем Олега Иващенко — нового главу Главного управления разведки — из состава СНБО вывели.

В то же время указом №27 Зеленский повысил генерала Александра Поклада из заместителя до первого заместителя главы Службы безопасности.

Кроме того, Андрей Тупиков был переведен с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности на должность заместителя председателя СБУ.

Еще одним заместителем и руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности станет Денис Килимник. Между тем должность заместителя главы СБУ потерял Сергей Наумюк, а должность начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Александр Дубровин.

Кадровые ротации

5 января Зеленский назначил временным исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару — начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Ранее Василий Малюк сообщил, что уходит с должности главы СБУ.

В Офисе президента якобы рассматривают смену руководителя СБУ из-за потери доверия. В то же время, в Верховной Раде и среди представителей власти пока нет уверенности, что в парламенте наберется достаточное количество голосов для его увольнения, пишут издание. "РБК-Украина" да "Украинская правда" .

Ранее на брифинге Зеленский, хоть и без фамилии, заявил, что проведет все задуманные замены. Несмотря на широкую поддержку военных, партнеров и депутатов, Малыш решил не идти на конфликт с президентом и согласился на отставку. Точная дата и механизм увольнения будут определяться с участием Верховной Рады.

Напомним, 2 января Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины .