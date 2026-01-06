Зеленський зробив перестановки в складі заступників для голови СБУ та ввів Буданова до РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів до Ради національної безпеки й оборони керівника Офісу президента Кирила Буданова та зробив перестановки в складі заступників для голови Служби безпеки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указах, які опубліковані на сайті Офісу президента.

Так, Зеленський увів до персонального складу Ради національної безпеки і оборони Кирила Буданова, який нещодавно став керівником Офісу президента. Тим часом Олега Іващенка — новопризначеного голову Головного управління розвідки — зі складу РНБО вивели.

Водночас указом №27 Зеленський підвищив генерала Олександра Поклада із заступника до першого заступника голови Служби безпеки.

Крім того, Андрія Тупікова перевели з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки на посаду заступника голови СБУ.

Ще одним заступником та керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки стане Денис Килимник. Тим часом посаду заступника голови СБУ втратив Сергій Наумюк, а посаду начальника Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки — Олександр Дубровін.

Кадрові ротації

5 січня Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ Євгенія Хмару — начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Раніше Василь Малюк повідомив, що йде з посади голови СБУ.

В Офісі президента нібито розглядають зміну керівника СБУ через втрату довіри. Водночас у Верховній Раді та серед представників влади наразі немає впевненості, що в парламенті набереться достатня кількість голосів для його звільнення, пишуть видання "РБК-Україна" та "Українська правда".

Раніше на брифінгу Зеленський, хоч і без прізвища, заявив, що проведе всі заміни, які задумав. Незважаючи на широку підтримку військових, партнерів та депутатів, Малюк вирішив не йти на конфлікт із президентом та погодився на відставку. Точна дата та механізм звільнення визначатимуться за участі Верховної Ради.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський назначив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова головою Офісу президента України.