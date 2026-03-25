Єрмака змінили: Буданов очолив Раду підприємництва

Кирило Буданов
Кирило Буданов очолив Раду підтримки підприємництва / Офіс президента

Керівник Офісу президента Кирило Буданов змінив свого попередника і на посаді голови Ради з питань підтримки підприємництва Андрія Єрмака. 

Про це інформує Delo.ua  з посиланням на указ №268/2026 від 25 березня, опублікованого на сайті голови держави.

Рада підприємництва оновилася

Новим указом вносяться зміни в указу від 27 червня 2025 року №421/2025, згідно якого Раду очолював Андрій Єрмак, який тоді обіймав посаду керівника ОП.

Заступниками Кирила Буданова у Раді з питань підтримки підприємництва призначено Ірину Мудру, заступницю керівника Офісу президента України, та Олексія Соболєва, міністра економіки, довкілля та сільського господарства.

Секретарем Ради, відповідно до указу, стала Лариса Яремчук, перша заступниця генерального директора Директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента України.

До складу Ради також увійшли 80 представників бізнесу - керівників провідних підприємств, які долучилися до роботи за власною згодою, формуючи широкий та професійний експертний пул для розвитку підприємництва в Україні.

Про відставку Єрмака

Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці  за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча. 

"Я вдячний Андрію за те, що він завжди представляв позицію України в переговорному процесі саме так, як і має бути. Це завжди була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток чи спекуляцій. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України", – заявляв Зеленський.

Нагадаємо, 2 січня Зеленський назначив керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова головою Офісу президента України.

Автор:
Ольга Опенько