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ЕС готовит альтернативный маршрут для украинского агроэкспорта через Дунай
Европейский Союз планирует продолжать поддержку украинских агроэкспортеров из-за нарушения морской логистики в результате российских атак. Самой перспективной альтернативой черноморским перевозкам в Еврокомиссии считается Дунайский коридор.
Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на "Укринформ".
В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией в Черном море, в том числе за последствиями российских ударов по украинским морским портам, транспортной инфраструктуре и пунктам пропуска через границу.
ЕС оценивает влияние нарушения логистики на украинское сельское хозяйство, экономику и глобальную продовольственную безопасность.
Из-за ухудшения ситуации в Черном море Еврокомиссия поддерживает контакты с украинскими властями и соседними государствами. Для увеличения пропускной способности альтернативных маршрутов планируется использовать механизм "Коридоров солидарности".
В Еврокомиссии подчеркивают, что среди доступных вариантов именно Дунайский коридор имеет самый большой потенциал для перевозки дополнительных объемов украинского экспорта.
ЕС также поддерживает инициативы по прекращению атак в Черном море.
Напомним, в начале 2026 года ЕС выделил Украине 50 млн евро на восстановление критически важной портовой инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. Тогда стороны обсуждали ситуацию в дунайских портах и возможности сохранения пропускной способности экспортных маршрутов.