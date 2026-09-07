ЕС готовит альтернативный маршрут для украинского агроэкспорта через Дунай

Европейский Союз планирует продолжать поддержку украинских агроэкспортеров из-за нарушения морской логистики в результате российских атак. Самой перспективной альтернативой черноморским перевозкам в Еврокомиссии считается Дунайский коридор.

Об этом информирует Dilo.ua со ссылкой на "Укринформ".

В Еврокомиссии заявили, что следят за ситуацией в Черном море, в том числе за последствиями российских ударов по украинским морским портам, транспортной инфраструктуре и пунктам пропуска через границу.

ЕС оценивает влияние нарушения логистики на украинское сельское хозяйство, экономику и глобальную продовольственную безопасность.

Из-за ухудшения ситуации в Черном море Еврокомиссия поддерживает контакты с украинскими властями и соседними государствами. Для увеличения пропускной способности альтернативных маршрутов планируется использовать механизм "Коридоров солидарности".

В Еврокомиссии подчеркивают, что среди доступных вариантов именно Дунайский коридор имеет самый большой потенциал для перевозки дополнительных объемов украинского экспорта.

ЕС также поддерживает инициативы по прекращению атак в Черном море.

Напомним, в начале 2026 года ЕС выделил Украине 50 млн евро на восстановление критически важной портовой инфраструктуры, поврежденной российскими атаками. Тогда стороны обсуждали ситуацию в дунайских портах и возможности сохранения пропускной способности экспортных маршрутов.