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ЄС готує альтернативний маршрут для українського агроекспорту через Дунай

порт
ЄС готує альтернативний маршрут для українського агроекспорту / Depositphotos

Європейський Союз планує продовжувати підтримку українських агроекспортерів через порушення морської логістики внаслідок російських атак. Найперспективнішою альтернативою чорноморським перевезенням у Єврокомісії вважають Дунайський коридор.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на "Укрінформ".

У Єврокомісії заявили, що стежать за ситуацією в Чорному морі, зокрема за наслідками російських ударів по українських морських портах, транспортній інфраструктурі та пунктах пропуску через кордон.

ЄС також оцінює вплив порушення логістики на українське сільське господарство, економіку та глобальну продовольчу безпеку.

Через погіршення ситуації в Чорному морі Єврокомісія підтримує контакти з українською владою та сусідніми державами. Для збільшення пропускної здатності альтернативних маршрутів планують використовувати механізм "Коридорів солідарності".

У Єврокомісії наголошують, що серед доступних варіантів саме Дунайський коридор має найбільший потенціал для перевезення додаткових обсягів українського експорту.

ЄС також підтримує ініціативи щодо припинення атак у Чорному морі.

Нагадаємо, на початку 2026 року ЄС виділив Україні €50 млн на відновлення критично важливої портової інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Тоді сторони також обговорювали ситуацію в дунайських портах та можливості збереження пропускної здатності експортних маршрутів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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