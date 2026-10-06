ЕС начал перестраивать бюджет и правила под будущих новых членов

Европейский Союз начинает адаптировать бюджет, систему управления и общие политики к будущему принятию новых государств. Странам-кандидатам планируется постепенно открывать доступ к отдельным направлениям политики ЕС еще до полноправного членства, а после вступления для них изменится и модель финансирования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Еврокомиссия приняла пакет документов с пересмотром ЕС в контексте будущего расширения. В Брюсселе считают, что действующая договорная база позволяет принимать новых членов, однако для этого необходимо заранее усилить административные и регуляторные возможности Союза.

Отдельное направление – постепенная интеграция стран-кандидатов. Они смогут приобщаться к отдельным политикам ЕС еще до вступления при условии выполнения соответствующих требований.

Такой подход должен позволить странам-кандидатам заранее адаптировать государственные институты и системы к работе по правилам ЕС, а гражданам и бизнесу получать часть преимуществ интеграции еще до формального членства.

В то же время, доступ не будет автоматическим. Он будет зависеть от прогресса конкретной страны, выполнения условий, готовности в соответствующей сфере и стратегической согласованности с Евросоюзом. В случае отступления от обязательств участие могут быть отменены.

Еврокомиссия также предлагает дополнительные меры предосторожности для будущих договоров о вступлении. Они должны обеспечить выполнение странами взятых в ходе переговоров обязательств после получения членства.

Отдельно Брюссель оценил финансовые последствия расширения. Комиссии считают, что бюджет ЕС способен финансировать новых членов без отказа от действующих приоритетов Союза.

По предложению по многолетнему бюджету ЕС на 2028-2034 годы, к моменту вступления страны-кандидаты будут получать финансирование через инструмент "Глобальная Европа". После получения членства поддержка перейдет к национальным и региональным планам партнерства и будет дополняться средствами на политику сплоченности, сельское хозяйство, внутренние дела и программу Interreg.

Пакет станет основой для обсуждения будущего расширения между государствами-членами, в частности, на заседании Европейского совета в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз планирует открыть единый рынок для стран-кандидатов еще до их полноправного вступления, постепенно предоставляя доступ к торговым, инновационным и промышленным возможностям в зависимости от выполнения реформ.