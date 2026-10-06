ЄС почав перебудовувати бюджет і правила під майбутніх нових членів

Європейський Союз починає адаптувати бюджет, систему управління та спільні політики до майбутнього прийняття нових держав. Країнам-кандидатам планують поступово відкривати доступ до окремих напрямів політики ЄС ще до повноправного членства, а після вступу для них зміниться і модель фінансування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Єврокомісія ухвалила пакет документів із переглядом політик ЄС у контексті майбутнього розширення. У Брюсселі вважають, що чинна договірна база дозволяє приймати нових членів, однак для цього необхідно заздалегідь посилити адміністративні та регуляторні можливості самого Союзу.

Окремий напрям – поступова інтеграція країн-кандидатів. Вони зможуть долучатися до окремих політик ЄС ще до вступу за умови виконання відповідних вимог.

Такий підхід має дозволити країнам-кандидатам заздалегідь адаптувати державні інституції та системи до роботи за правилами ЄС, а громадянам і бізнесу – отримувати частину переваг інтеграції ще до формального членства.

Водночас доступ не буде автоматичним. Він залежатиме від прогресу конкретної країни, виконання умов, готовності у відповідній сфері та стратегічної узгодженості з Євросоюзом. У разі відступу від зобов'язань участь можуть скасувати.

Єврокомісія також пропонує додаткові запобіжники для майбутніх договорів про вступ. Вони мають забезпечити виконання країнами взятих під час переговорів зобов'язань уже після отримання членства.

Окремо Брюссель оцінив фінансові наслідки розширення. У Комісії вважають, що бюджет ЄС здатний фінансувати нових членів без відмови від чинних пріоритетів Союзу.

За пропозицією щодо багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, до моменту вступу країни-кандидати отримуватимуть фінансування через інструмент "Глобальна Європа". Після набуття членства підтримка перейде до національних і регіональних планів партнерства та доповнюватиметься коштами на політику згуртованості, сільське господарство, внутрішні справи й програму Interreg.

Пакет стане основою для обговорення майбутнього розширення між державами-членами, зокрема на засіданні Європейської ради у жовтні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує відкрити єдиний ринок для країн-кандидатів ще до їхнього повноправного вступу, поступово надаючи доступ до торговельних, інноваційних та промислових можливостей залежно від виконання реформ.